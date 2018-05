Torra reclama compromís als treballadors de Palau per fer un «país republicà»

🎥 El president @QuimTorraiPla als treballadors del Palau: "Us estem profundament agraïts que hàgiu pogut seguir treballant amb els objectius que el país necessitava. Encetem una nova etapa en què us demano el mateix compromís, implicació i voluntat de construir aquest país nou" pic.twitter.com/iDznXEa1YP — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 17 de maig de 2018

🎥 El president de la Generalitat @QuimTorraiPla és rebut amb aplaudiments dels treballadors del Palau de la Generalitat després de la presa de possessió, al Pati dels Tarongers pic.twitter.com/EmVPf4EbFX — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 17 de maig de 2018

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet un breu discurs als treballadors de Palau després de la presa de possessió. En concret, els ha demanat el mateix "compromís" que han exhibit durant els últims mesos -marcats per la intervenció de l'autonomia- a l'hora de fer un "país nou que volem republicà"."Us estem profundament agraïts que hàgiu pogut seguir treballant amb els objectius que el país necessitava. Encetem una nova etapa en què us demano el mateix compromís, implicació i voluntat de construir aquest país nou", ha destacat Torra, rebut amb aplaudiments en la seva entrada al Pati dels Tarongers, on s'ha fotografiat amb la pancarta d'un llaç groc.Torra es desplaçarà demà cap a Estremera, Soto del Real i Alcalá Meco per reunir-se amb tots els presos polítics. Les trobades també serviran per tancar la formació del Govern, la presa de possessió del qual s'espera per la setmana vinent.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)