El curiós «descuit» d'alguns mitjans espanyols aquest dijous

La justícia belga va tombar aquest dimecres la petició del jutge Pablo Llarena per extradir Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig. Primer va ser l'Audiència Territorial de Schleswig-Holstein (Alemanya), que va rebutjar extradir Carles Puigdemont per un delicte de rebel·lió i ara ha estat Bèlgica. Dos torpedes contra l'estratègia de Llarena que -a propòsit o no- el diari ABC i El País han evitat col·locar en portada aquest dijous.L'ABC dona el protagonisme absolut de la primera plana a la victòria de l'Atlétic de Madrid a la final de l'Europa League, mentre que el rotatiu del Grup Prisa aposta per l'interès del govern espanyol per la "situació dels presos d'ETA" i l'enduriment del 155.

