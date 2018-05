Una treballadora de Vicepresidència diu al Suprem que Sànchez va col·laborar amb la Guàrdia Civil el 20-S

Un exalt càrrec de la Conselleria de Vicepresidència ha declarat com a testimoni aquest dijous davant del jutge Llarena i ha destacat "l'actitud col·laboradora" de Jordi Sànchez tant amb la Guàrdia Civil com amb els Mossos.Segons fonts presents a la declaració, la testimoni ha assegurat que en tot moment el to va ser de "cordialitat", que es va oferir d'intermediari i que va fer diverses propostes perquè la comitiva judicial pogués entrar i treure els detinguts. També ha explicat que va escoltar com el mateix Sànchez s'oferia a acompanyar la secretària judicial però que aquesta va declinar l'oferiment perquè es negava a marxar sense els efectius de la Guàrdia Civil.També han declarat dos testimonis que el dia 25 de setembre eren a Badalona quan la Guàrdia Urbana va requisar cartells del referèndum i han negat que hi hagués cap aldarull. Segons l'acusació popular de VOX, tots tres han negat la violència. Els testimonis estaven proposats per la defensa de Cuixart.L'exalt càrrec de Vicepresidència ha explicat que va estar a la conselleria durant els registres del 20-S i que va escoltar diverses converses entre els policies i Sànchez. Ha explicat al jutge que va tenir una "actitud col·laboradora" i que el "to" va sempre "cordial".Segons fonts properes a les defenses, les afirmacions de la treballadora contrasten amb la declaració d'un tinent de l'institut armat present als registres. Davant de la magistrada Carmen Lamela a l'Audiència Nacional va dir que Sànchez es va dedicar a "imposar" a la Guàrdia Civil.També ha explicat que va escoltar com el mateix Sànchez s'oferia a acompanyar la secretària judicial però que aquesta va declinar l'oferiment perquè es negava a marxar sense els efectius de la Guàrdia Civil. La lletrada de l'administració de justícia havia de declarar com a testimoni dimecres, però les defenses van renunciar perquè Fiscalia i jutge volien que ho fes com a testimoni protegit i que això "vulnerava el dret de defensa".

