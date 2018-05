Isabel Coixet roda la seva nova pel·lícula per a Netflix al Vallès

El set de rodatge a Cerdanyola. Foto: NacióSabadell / Cedida

La cineasta Isabel Coixet s’ha instal·lat aquests dies al Vallès Occidental, concretament a Cerdanyola del Vallès, per a gravar la seva darrera pel·lícula, Elisa i Marcela . Es tracta d’una coproducció per a Netflix TV3 , amb la participació de Rodar y Rodar, Zenit TV y Lanube Películas, i que s’està enregistrant a la masia Cordelles de la ciutat vallesana.El projecte compta amb Natalia de Molina i Greta Fernández com a protagonistes, i explica la història de l’Elisa Sánchez Loriga i la Marcela Gracia Ibeas, dues mestres gallegues que al 1901 van aconseguir casar-se per l'Església. La pel·lícula explicarà com l’Elisa va abandonar durant un temps el poble per tornar convertida en Mario, i poder, així, fer oficial la seva relació amb la Marcela.La cinta vol retratar la història de les dues dones, que es van convertir en un símbol en voler desafiar els convencionalismes de l’època, i que Coixet va voler dur a la pantalla. Rodada en blanc i negre entre Catalunya i Galícia, compta en el seu repartiment amb actors com Tamar Novas, María Pujalte, Manolo Solo, Sara Casanovas, Francesc Orella i Lluís Homar.La masia Cordelles és una casa senyorial catalana del segle XVI singular per dos fets, per disposar d'una galeria porticada de 7 metres d'ample en les seves quatre façanes, completament ambientada a la primera meitat del segle XX, i per trobar-se dins d'un recinte emmurallat de 9.000 metres quadrats. L’espai va ser deshabitat durant 40 anys, però ara, a banda de ser un espai de referència al municipi, també ha esdevingut un bon escenari per a rodar-hi pel·lícules.

