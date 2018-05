PP i PSOE ja conversen per reformar el delicte de rebel·lió i regular les preses de possessió

La portaveu parlamentària del PSOE, Margarita Robles, ha entaulat aquest dijous converses amb el ministre de Justícia, Rafael Catalá, amb l'objectiu d'avançar cap a una modificació del codi penal que permeti actualitzar el delicte de rebel·lió i per regular millor les preses de possessió , de manera que sigui imprescindible que qualsevol càrrec públic acati expressament la Constitució en aquest acte.Així ho ha avançat Robles en roda de premsa al Congrés, en la qual ha posat en valor que el PSOE és un partit amb aspiracions de governar, cosa que l'obliga a mantenir un contacte permanent amb l'executiu en qüestions d'estat. La portaveu ha contraposat aquesta actitud dels socialistes amb la de Cs, centrats en buscar qualsevol "racó en clau partidista" per "sembrar divisions" en qüestions d'estat que precisen d'unitat entre els partits.Hores després que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, hagi proposat actualitzar el delicte de rebel·lió , perquè deixi de vincular-se amb un alçament violent, i hagi defensat també la modificació de les normes actuals o la redacció d'una nova per a exigir a qualsevol càrrec públic que acati expressament la Constitució en la seva presa de possessió, la portaveu parlamentària del PSOE ha trucat al ministre Catalá per saber si el govern espanyol té intenció de portar la iniciativa en aquestes dues qüestions.Sánchez ha deixat clar que el PSOE està disposat a donar suport al govern espanyol si presenta aquestes iniciatives, però també que els socialistes portaran aquestes propostes al Congrés en el cas que no ho faci. Sigui com sigui, ha matisat la portaveu, la intenció dels socialistes és que aquests canvis es facin amb el màxim consens. Robles ha subratllat que aquestes reformes normatives que busca el PSOE no tenen cap caràcter regressiu, sinó tot el contrari. Es tracta de defensar la Constitució, que equival a garantir els "drets i llibertats" de tots els ciutadans, cosa que representa una "prioritat" per al PSOE.Preguntada si el PSOE donaria suport que s'anul·lés la presa de possessió de Torra per no haver promès lleialtat a la Constitució, Robles ha assenyalat que no podia pronunciar-se sobre una decisió jurídica que competeix posar en marxa a l'Advocacia de l'Estat i que encara no s'ha plantejat, sinó que tan sols hi ha hagut un anunci polític en aquest senti t per part del portaveu parlamentari del PP, Rafael Hernando.En qualsevol cas, ha volgut deixar clar que al PSOE li sembla inacceptable que pugui haver preses de possessió de càrrecs públics en els quals no es manifesti aquest compromís d'exercir el càrrec amb lleialtat a la Constitució.

