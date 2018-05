El nombre de sensesostre s'estanca a Barcelona

Dos voluntaris del recompte al barri de Sarrià. Foto: ACN

Nit de #recomptebcn18 de persones sensesostre. Un miler de voluntaris han pentinat els carrers de Barcelona. Al migdia coneixarem la xifra, que es preveu que sigui superior a les 1.026 persones de l’any passat. @xapsllb pic.twitter.com/E8A8L1JQoW — Mar Riera Solà (@marrierasola) 17 de maig de 2018

Comença el #recomptebcn18 de les persones sense sostre que hi ha a Barcelona. Mil voluntaris repartits en 250 grups pentinaran tota la ciutat #inforac1 pic.twitter.com/osFC28yBGP — Eudald Martínez (@Eudi7) 16 de maig de 2018

Encara no hem fet ni la meitat del recorregut i ja hem trobat 6 sense sostre. 3 homes, 1 dona i 2 persones no identificables ja que estaven envoltats de cartrons #recomptebcn18 #inforac1 pic.twitter.com/8b1VmCuv5t — Eudald Martínez (@Eudi7) 16 de maig de 2018

El recompte de persones sensesostre que s'ha fet la nit entre aquest dimecres i dijous a Barcelona ha visualitzat 956 persones que dormen al carrer i 2.099 allotjades en equipaments municipals o de les diverses entitats socials. En total, 3.055 persones sensellar a la capital catalana segons aquesta "foto fixa" que busca fer el recompte, segons destaquen els organitzadors de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL), amb l'objectiu de mostrar una realitat moltes vegades invisibilitzada, i estigmatitzada, i sensibilitzar la ciutadania.Les xifres són molt similars a l'any passat, quan hi havia més persones pernoctant a la via pública però menys allotjades en equipaments. El 2017 es van comptar 1.026 persones que dormien al carrer i 2.006 en recursos residencials de la XAPSLL o equipaments municipals. Eren 3.032 les persones en una situació de sensellarisme a la ciutat. El recompte ha convocat 925 voluntaris que, organitzats en 287 grups, han recorregut els carrers de la ciutat.La Rita, la Rosa, l'Antoni, el Rafa i el Roger esperaven rigorosament que fossin les 12 de la nit per començar a recórrer el nucli antic de Sarrià. Són cinc del miler de voluntaris, organitzats en uns 250 grups, que aquesta matinada de dijous han pentinat els carrers de Barcelona per comptar les persones sensellar."L'objectiu del recompte és fer una foto fixa del que passa a la ciutat de Barcelona i de quantes persones dormen aquesta nit al carrer, així com sensibilitzar la ciutadania d'aquesta situació, que moltes vegades pateix una gran invisibilitat o una manca de consciència del que pot portar-hi", explica Maite Mauricio, representant de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar Barcelona (XAPSLL), que està formada per 38 entitats i l'Ajuntament i que s'encarrega d'organitzar el recompte. "Per això diem que la línia és molt fina. Tots som vulnerables, tots podem acabar en aquesta situació", afegeix Mauricio.En aquest grup de cinc voluntaris de Sarrià hi ha professionals de l'àmbit social, una persona que és veïna del barri i persones que han pernoctat al carrer en una etapa anterior de la vida. "La seva saviesa és essencial per al recompte", subratlla Roger Fe, educador social del Centre d'Acollida Assís.Quan són les 12 de la nit, hora en què oficialment s'inicia el recompte, els voluntaris comencen a guixar en el mapa que porten els carrers per on passen i preparen l'aplicació on entraran les dades referents a les persones que puguin trobar dormint al carrer. Per endavant tenen unes dues hores de feina per aconseguir part d'aquesta foto fixa que busca la XAPSLL i que ha de servir per "a una anàlisi exhaustiva" i per "orientar les actuacions tant a nivell polític com de les entitats", segons els organitzadors.Un home dormint en un caixer és la primera persona en una situació de sensellarisme que es troba aquest grup. S'allunyen uns metres de l'oficina de l'entitat bancària i allà entren dades com, per exemple, que és un home, que es troba sol, que no porta animals i que dorm en un caixer. Ho fan de manera molt discreta perquè els voluntaris no volen envair l'espai íntim d'aquesta persona. El carrer s'ha hagut de convertir en la seva casa i, irrompre-hi, seria entrar en la seva privacitat. "Avui no és per parlar sinó per comptar", precisaven els organitzadors abans del recompte. "La gent de vegades tenim ansietat per ajudar, però són processos molt llargs i complexos que han de portar professionals", diu Roger Fe.Uns carrers més endavant aquest grup de voluntaris es troben, mig amagat, un cotxe d'una marca de gamma alta, però de matrícula antiga. De seguida, a dos dels voluntaris, se'ls encén l'alerta. I no s'equivoquen. Al seient del darrere hi dorm una persona."No només hem de posar el focus en les persones que dormen al carrer, sinó en els factors estructurals que aboquen a una situació de sensellarisme", afirma Mauricio, que alerta del "greu problema d'exclusió residencial" que pateix Barcelona. Aquesta representant de la XAPSLL demana la "complicitat de tots els nivells de l'administració" i que aquesta implicació es tradueixi en una estratègia, acompanyada d'una partida pressupostària, i un "pacte nacional" per garantir el dret a l'habitatge.Aquest és el tercer recompte amb caràcter anual que es fa a la ciutat de Barcelona, si bé aquesta iniciativa va arrancar el 2008. L'any passat, 1.026 persones dormien als carrers de la capital catalana i 1.954, en recursos d'allotjament de la XAPSLL. En total, 2.980 persones sensellar a la ciutat. El 2016, se'n van comptar 2.847, de les quals 940 dormien al carrer i 1.907, en recursos d'allotjament de la xarxa. El 2015, 892 persones dormien als carrers. Unes fotografies fixes on cada vegada hi surten més persones.

