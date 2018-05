Albiol fa campanya contra un oratori musulmà en plena polèmica per la «xenofòbia» de Torra

L'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, ha expressat la seva "profunda indignació" per l'actitud del regidor popular Xavier Garcia Albiol, líder del PP i cap de l'oposició, que "torna a fer una campanya de trencament amb la cohesió" de la ciutat i de "persecució a veïns i veïnes per la seva creença religiosa".Una forma de fer que l'alcaldessa ha titllat d'"absolutament il·legal" i ha advertit que estudiaran fins a quin punt les accions d'Albiol són constitutives de delicte d'odi i prevaricació" i estudiaran "quines accions emprendran" al respecte.La polèmica sorgeix dels fulletons que reparteix el PP de Badalona per aconseguir suports contra la obertura d'un oratori musulmà al barri d'Artigues de la ciutat. Obrir un nou local de culte que podria acollir 240 persones va ser una petició de la comunitat pakistanesa.Aquest nou serial amb Albiol com a protagonista ha pres rellevància pública en plena campanya mediàtic de l'unionisme per titllar Quim Torra de "xenòfob i supremacista" pels seus tuits i articles antics.Pel que fa al pamflet, l'exalcalde demana la paralització de les obres a causa de la "gran preocupació que li han traslladat diversos veïns A més, aprofita è vantar-se d'haver "prohibit durant dos anys" l'obertura de centres de culte, el que li pot arribar a costar que l'acusin de delictes d'odi, tal com estudia el govern de Sabater.

