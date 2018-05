El PP insta l'Advocacia de l'Estat a examinar la presa de possessió de Torra

El PP ha emplaçat l'Advocacia General de l'Estat a examinar la presa de possessió de Quim Torra com a president de la Generalitat, per veure si realment ha complert tots els requisits formals, i en tot cas, ha ofert a la resta de partits un acord que reguli aquest tipus d'actes perquè, més enllà de la formalitat, hi hagi un compromís amb el respecte a la legalitat vigent.Així s'ha pronunciat al Congrés el portaveu del grup popular, Rafael Hernando, qui considera que Torra "no ha formalitzat adequadament aquest acte de presa de possessió", en el qual no s'ha fet cap esment a la Constitució. Segons ha insistit, cal estudiar si el fet "d'eludir l'acatament de la Constitució i de l'Estatut és constitutiu d'una no formalització de la presa de possessió".Aquest estudi, ha afegit, ha de fer-lo per la seva banda el govern central a través de l'Advocacia de l'Estat, però també ho farà el grup popular amb la idea de buscar un acord amb altres partits per corregir aquestes pràctiques. Hernando vol un acord amb els partits unionistes, el PSOE -que ha proposat obligar a acatar la Constitució - i Cs, però també amb les altres formacions polítiques, per regular les preses de possessió, i no només del president de la Generalitat, sinó de tots els càrrecs públics, incloent diputats i senadors.

