El Circuit de Catalunya defensa que «Els Segadors» sonen abans de les curses des del 1991

El Circuit de Barcelona-Catalunya ha emès un comunicat aquest dijous al migdia per respondre la petició de la Federació Espanyola d'Automobilisme perquè no soni més Els Segadors a la Fórmula 1 . Recorden que des de l'any 1991, any de celebració del primer Gran Premi de F1 a l'equipament, "14 minuts abans de la sortida de la cursa s'interpreten els dos himnes a la graella. L'operativa per interpretar els himnes sempre ha estat la mateixa: en primer lloc, sona l'himne d'Espanya, que precedeix la posterior interpretació de l'himne de Catalunya".També precisen que en aquesta mateixa cerimònia d'obertura, i des de la primera edició, "també estan presents ambdues banderes: la d'Espanya i la de Catalunya". I recorden que "al 2015 es va introduir un nou format, a petició de la Fórmula 1, amb una nova cerimònia dotada de major solemnitat, que es va traduir amb la presència de les autoritats i els pilots encapçalant la graella, davant les banderes". En aquest sentit, precisen que es tracte d'"un acte que el Sr. Aviñó va presenciar la passada temporada per primera vegada, en qualitat de president de la Real Federación Española de Automovilismo, on van sonar els dos himnes i es van mostrar les dues banderes".Finalment, el comunicat diu que sempre han mostrat "el màxim respecte als símbols d'Espanya i de Catalunya".

