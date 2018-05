La Fiscalia demana a Llarena una nova euroordre contra Comín, Serret i Puig

La Fiscalia espanyola ha tardat només 24 hores a demanar al jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que emeti una nova euroodre contra els consellers Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig just l'endemà que la justícia belga denegués la seva extradició per un defecte de forma Malgrat que la Fiscalia considera que la primera euroordre estava tramitada correctament, insta el jutge del Suprem a tornar a iniciar el procediment. A més, precisa que l'auto de processament -on se'ls comuniquen els delictes- ja reuneix, en si mateix, la "doble qualitat d'auto de presó i ordre de detenció nacional" que ha de ser prèvia a l'euroordre.A més, "vistes les discrepàncies de caràcter formal suscitades per les autoritats judicials competents a Bèlgica", afegeix, també insta Llarena a dictar un nou auto de manteniment i ratificació de la presó provisional incondicional acordada pels exiliats, a més de la nova ordre de detenció i entrega.La notícia de la justícia belga va suposar un revés moral aquest dimecres als tribunals espanyols. Malgrat que es tractava d'un efecte de forma, això deixava sense efecte l'euroordre que fins el moment s'havia tramitat. El motiu principal era un error en la petició de l'euroordre, ja que el magistrat espanyol no va emetre una nova euroordre de detenció, sinó que va aprofitar la que ja havia enviat l'Audiència Nacional. En aquesta, doncs, no constava cap ordre de detenció nacional al territori espanyol que fes referència a Comín, Serret i Puig.La decisió dels tribunals belgues estava compartida també per la Fiscalia de Brussel·les, i suposa la retirada de les mesures cautelars als tres exiliats, que ja poden moure's amb plena llibertat per Europa, sense necessitat d'haver d'estar localitzables i haver-se de personar periòdicament als tribunals. Aquesta decisió no es podia recórrer per part de la Fiscalia o els tribunals espanyols, ja que no havien participat en el procés judicial. El que sí que poden fer és començar una nova tramitació d'euroordre.

