Detingut a Terrassa un home reclamat per Alemanya per gihadisme

La policia espanyola ha detingut a Terrassa un home que estava reclamat per Alemanya per la seva vinculació amb el terrorisme gihadista, segons ha informat aquest dijous el Ministeri de l'Interior. El detingut, de 27 anys tenia pendent una ordre europea de detenció i entrega de l'agència federal policial alemanya per a la seva extradició.La detenció s'ha produït al voltant de l'estació de tren de Rodalies de Terrassa, localitat on actualment residia la seva família i a la qual havia acudit per amagar-se davant la possibilitat de la seva imminent detenció per la seva vinculació al terrorisme salafista radical. L'home va residir a Espanya fins al 2015 quan va marxar a Alemanya, on es va radicalitzar durant els últims anys.​Segons el Ministeri de l'Interior, el detingut utilitzava a Alemanya la identitat d'una tercera persona per no ser detingut per les forces de seguretat, ja que li constaven dues cerques per la reiteració de cometre delictes comuns durant la seva estada a Espanya.Potencialment perillós, l'home es va radicalitzar aquests últims anys després d'establir la seva residència a Alemanya. Era considerat per la policia alemanya com un jihadista amb intenció d'atemptar. Fruit de les investigacions, els policies van confiscar al seu domicili de Mannheim (Alemanya) propaganda salafista radical i material apte per a l'elaboració d'un artefacte explosiu o incendiari d'elaboració casolana.A més, amb motiu d'aquesta detenció, s'ha practicat un registre domiciliari a Terrassa on s'ha intervingut divers material informàtic, així com diversos terminals mòbils amb targeta prepagament per a la seva anàlisi. El Ministeri destaca que aquesta operació conjunta entre Espanya i Alemanya ha suposat la neutralització primerenca d'un perill real contra la població civil.

