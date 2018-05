Torra tancarà el nou Govern després de visitar els presos

Rull i Turull han traslladat aquest matí a dirigents de JxCat que la seva voluntat ser ser restituïts com a consellers és ferma

El president de la Generalitat, Quim Torra, visitarà aquest divendres els presos polítics que es troben des de fa mesos a Soto del Real, Estremera i Alcalá Meco. Es tracta del primer acte que farà després de prendre possessió aquest matí en una cerimònia curta i sòbria a Palau que no ha comptat amb la presència del govern espanyol. La tasca que afronta ara Torra és la formació del nou executiu, pendent de la visita als presos. El nou president, segons fonts consultades per, vol tractar directament amb Oriol Junqueras, líder d'ERC, l'organigrama de l'executiu, i també vol conèixer de primera mà les intencions de Jordi Turull i Josep Rull, consellers empresonats a Estremera.El compromís de Puigdemont sobre restituir aquests dos últims dirigents era total, segons fonts de JxCat. Al mateix temps, però, no tothom dins la formació té clar que hagin de ser nomenats en el càrrec tenint en compte que d'aquí a unes setmanes podrien acabar sent suspesos arran del processament per rebel·lió al Tribunal Suprem. En aquest sentit, segons diverses fonts de la formació, al llarg d'aquest matí han rebut visites a la presó en les quals han volgut refermar la seva voluntat de ser restituïts. El relat de la restitució va ser, precisament, el principal argument de campanya de JxCat.Un dels esquemes que està damunt la taula pel que fa a la formació del Govern és que, en els àmbits en què els consellers empresonats o exiliats no puguin exercir -Territori i Cultura, especialment- es nomenessin comissionats que farien la seva feina. Per al comissionat de Territori el més ben posicionat és Damià Calvet, alt càrrec amb Rull i que s'ha integrat amb solvència dins la maquinària de JxCat, mentre que per a Cultura el nom escollit és el de Laura Borràs. Tots dos podrien acabar sent consellers d'aquests àmbits, especialment en el moment en què arribin les suspensions.En el cas de Presidència, el més probable és que no hi hagi cap comissionat nomenat per fer la feina que no podria exercir Turull. No falten dirigents de JxCat que apunten la voluntat d'Elsa Artadi de ser ja consellera de la Presidència en lloc d'assumir Empresa, que és el càrrec que tenia assignat des de feia dies. Artadi sí que assumirà, si no hi ha cap canvi d'última hora, la feina de portaveu de l'executiu. Presidència, segons les fonts consultades, acabarà assumint competències que fins ara eren de Governació, com ara la gestió de la funció pública. Aquest departament, que inclourà tota la part de Política Digital, recaurà en mans de Jordi Puigneró, actual alt càrrec del Govern.Artadi, com a portaveu parlamentària de JxCat i futura dona forta de la formació al Govern, és qui està liderant els moviments de les últimes hores. S'ha posat en contacte telefònic amb Lluís Puig, exiliat a Bèlgica, i segons fonts coneixedores del contacte ha explorat la possibilitat que el conseller de Cultura no repeteixi en el càrrec. Un dels arguments utilitzats és que l'article 155 podria seguir en vigor si es nomenen dirigents que estan empresonats, exiliats i encausats al Suprem.Per la part d'ERC, hi ha dues qüestions que estan pendents de transcendir. La primera és el nom del proper conseller de Salut, càrrec per al qual els republicans tenien decidit el nom de Joan Ignasi Elena fins que va aflorar tensions internes al departament per tal que David Elvira, director de l'Institut Català de Salut (ICS) fos qui assumís el càrrec. Tot i que Elena era el candidat avalat per Oriol Junqueras i Marta Rovira, aquestes complicacions i la voluntat de Toni Comín de ser restituït han restat enters a l'opció rumiada inicialment pel partit. El titular de Salut és, ara mateix, el que més balla pel que fa a les carteres que són responsabilitat d'ERC.Pel que fa al successor de Raül Romeva, empresonat a Estremera, el més probable és que es tracti d'una dona, possiblement amb experiència a l'executiu. La previsió inicial, que era que els consellers prenguessin possessió entre divendres i dissabte, es podria ajornar a l'espera de què passi en la visita de Torra als presos i de com culminin els moviments a JxCat. La celeritat en les trobes s'explica perquè està donat d'alta al Col·legi d'Advocats, fet que li permet visitar els empresonats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)