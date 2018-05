Llarena adverteix Alemanya perquè no cometi el mateix «error» que Bèlgica

El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha enviat una carta a la justícia alemanya per confirmar-los que l'auto de processament que els va fer arribar ja és, en si mateix, una euroordre per extradir el president a l'exili, Carles Puigdemont. La voluntat és evitar "l'error d'interpretació" de la justícia belga, que va negar-se a extradir els consellers Comín, Serret i Puig per qüestions formals.

