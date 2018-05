Llarena adverteix Alemanya que no cometi amb Puigdemont el mateix «error» que Bèlgica

El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha enviat una carta a la justícia alemanya per confirmar-los que l'auto de processament que els va fer arribar ja és, en si mateix, una euroordre per extradir el president a l'exili, Carles Puigdemont. La voluntat és evitar "l'error d'interpretació" de la justícia belga, que aquest dimecres va negar-se a extradir els consellers Comín, Serret i Puig per qüestions formals. La carta que envia ara Llarena va dirigida a la fiscal en cap del tribunal alemany. En aquesta, el magistrat explica a Alemanya que la justícia belga va denegar l'entrega dels altres processats perquè no constava en l'euroordre el pas previ a l'Estat, és a dir, l'ordre de detenció nacional, però que, en tot cas, l'auto de processament ja ha de ser suficient perquè l'ordre de detenció internacional es porti a terme.Concretament, avisa Alemanya que el processament -on s'indiquen els delictes pels quals es portarà Puigdemont a judici- sustenta l'euroordre i, en l'auto entregat, també es recullen els fets i les responsabilitats penals atribuïdes al president a l'exili. "Aquesta resolució és una resolució executiva respecte de la presó provisional de Carles Puigdemont", afegeix el jutge. En virtut d'aquesta, doncs, el president hauria d'haver estat immediatament detingut i posat a la presó, si es trobés a Espanya i, en cas contrari, els recorda que s'ha de procedir a la seva entrega.En aquest punt, Llarena insta els tribunals alemanys a regir-se pel "principi de confiança recíproca" i valorar les resolucions que consten en l'ordenament jurídic espanyol, per tal que es pugui fer efectiva l'entrega de Puigdemont a la justícia espanyola.

