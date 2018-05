En llibertat els dos regidors de la CUP imputats per tallar la frontera a la vaga del 8-N

Els regidors de la CUP, sortint dels jutjats Foto: Isaac Muntadas

El regidor d'ERC que també està encausat, Roger Bosch, i l'alcalde de Ripoll i diputat per JxCat, Jordi Munell, a fora els jutjats Foto: Isaac Muntadas



El regidor de Capgirem Vic, Joan Coma, ha vingut a mostrar escalf als seus companys de Ripoll Foto: Isaac Muntadas

Santi Llagostera i Mariona Baraldés, entrant als jutjats

Una vuitantena de persones s'han concentrat a davant del jutjat de Ripoll amb tot tipus de pancartes de suport Foto: Isaac Muntadas

La diputada de la CUP, Natàlia Sánchez, també ha vingut per acompanyar-los en aquest tràmit Foto: Isaac Muntadas

Els dos regidors de la CUP de Ripoll i Campdevànol, Santi Llagostera i Mariona Baraldés, han estat posats en llibertat quan passaven pocs minuts de 2/4 d'11 del matí després d'haver estat detinguts aquest matí pels Mossos d'Esquadra per no haver-se presentat a les dues citacions, dels dies 26 d'abril i 8 de maig, per declarar per un suposat delicte de desordres públics pel tall a la C-38, a l'alçada de Coll d'Ares (Molló), durant la vaga general del 8-N. Un cop han passat a disposició judicial s'han acollit al seu dret a no declarar.La detenció era un secret a veus des d'aquest dimecres, ja que l'advocada dels dos regidors de la CUP del Ripollès, Raquel Vilar, va anunciar ahir a la tarda que la jutgessa del jutjat d'instrucció número 1 de Ripoll havia emès una ordre de detenció contra els dos polítics. Segons ha pogut saber, a Baraldés l'haurien detingut a 1/4 de 9 del matí i a Llagostera, un quart d'hora més tard. Un cop detinguts, els dos regidors de la CUP han estat traslladats a la comissaria de Ripoll abans de ser portats davant de la jutgessa.Ràpidament, des de les xarxes socials s'han fet diverses convocatòries, a les 9 del matí, a davant del jutjat d'instrucció número 1 de Ripoll per donar-los suport. Tot i que la crida s'ha fet amb molt poc temps d'antelació, una vuitantena de persones s'han acostat als jutjats equipades amb llaços i bufandes de color groc o pancartes en què s'hi podien llegir consignes a favor dels encausats, com per exemple, ''Jo també sóc CDR: Aturem la repressió contra l'autodeterminació'' i favorables al procés independentista com ''Horitzó República: construint sobirania''. L'alcalde de Ripoll i diputat de Junts per Catalunya, Jordi Munell, ha estat un dels més matiners a arribar per mostrar el seu escalf i, tot seguit, el regidor d'ERC que també està encausat en el procés, Roger Bosch, també s'hi ha presentat. A banda de diversos membres de la CUP de Ripoll i Arran Ripollès, també ha assistit a la concentració la diputada cupaire, Natàlia Sánchez, i el regidor de Capgirem Vic, Joan Coma.Quan faltaven cinc minuts per les 10 del matí, els dos regidors de la CUP han arribat als jutjats per declarar. Ho han fet a peu -acompanyats per dos Mossos d'Esquadra de paisà- i per una porta lateral després de travessar un garatge situat al costat del Kyne Gym, que s'ha tancat ràpidament i ha enganxat a tothom mig desprevingut. Una arribada discreta i lluny de l'entrada principal per esquivar les mirades dels concentrats.Els dos regidors, com ja estava previst, s'han acollit al dret a no declarar i a 2/4 d'11 del matí ja sortien en llibertat per la porta principal dels jutjats on tothom els esperava. Els aplaudiments, els crits de ''No esteu sols!'' i de ''Visca la República Catalana'' han estat la tònica d'aquest instant tan emotiu i de comunió amb la gent. ''Ha estat més fàcil sabent que vosaltres estàveu aquí'', ha dit Baraldés.En declaracions a la premsa, la regidora de Campdevànol ha dit que aquesta citació ha estat un ''tràmit molt curt''. Baraldés ha assegurat que han vingut als jutjats perquè ''no teníem més remei i que mentre poguéssim estalviar-nos de venir, no havíem de passar comptes amb la justícia espanyola i, menys, amb mentides''. La regidora cupaire ha apuntat que l'arxivament del cas seria ''el més sensat'' perquè considera que les proves ''no s'aguanten per enlloc''. A més, ha expressat que estan molt tranquils des del primer dia ''digui el què digui l'atestat'', ja que es tractava d'una vaga convocada legalment. L'advocada dels dos edils, Raquel Vilar, ha dit que avui mateix entraran un escrit demanant el sobreseïment de la causa.La diputada de la CUP, Natàlia Sánchez, ha explicat que des de la formació cupaire han volgut mostrar el seu escalf als dos encausats i ha subratllat que se'ls ha ''obligat'' a venir a declarar fruït d'una ''persecucció política dels tribunals espanyols''. Sánchez ha reivindicat que el dret a vaga és ''inviolable'' i que cap tribunal pot interferir sobre els drets civils i polítics de les classes populars i del moviment republicà. ''Estem aquí perquè no es normalitzi aquesta persecució política'', ha sentenciat mentre assegurava que aquesta causa no hauria d'haver-se obert mai. ''L'Estat vol inocular la por sobre el moviment republicà i en hem de mostrar dempeus i continuar movilitzades'', ha conclòs.El primer dia en què el jutjat els va citar, el 26 d'abril, els regidors van quedar-se a les portes de l'edifici, on hi havia unes 350 persones concentrades per donar-los suport. Aquell dia, van defensar que la protesta era "legítima" i que volien seguir fent "desobediència pacífica". El jutjat els va tornar a citar per al 8 de maig, però aquell dia tampoc es van presentar.A la causa també hi ha investigades les alcaldesses de Vallfogona i Pardines, Carme Freixa (ERC) i Núria Pérez (IdP-ERC), i el regidor de Ripoll Roger Bosch (ERC). Ells sí que van entrar als jutjats el 26 d'abril, però es van negar a declarar. L'advocat que els defensa, Joan Boix, va demanar el sobreseïment de la causa en considerar que no havien comès cap delicte.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)