Crisi als comuns per uns missatges antiespanyols d'Alamany del 2008

La investidura de Quim Torra com a president de la Generalitat va aixecar polseguera pels seus tuits contra els espanyols publicats fa sis anys i polèmics articles al respecte. En els darrers dies, les xarxes socials han publicat els missatges del ja president i ara recuperen també paraules d'una altra dirigent: la portaveu dels comuns, Elisenda Alamany. El més polèmic data de l'11 de setembre del 2008, quan tenia 23 anys, i va ser publicat al seu Fotolog: "No van ser 14 mesos de setge a Barcelona. El nostre país no és el que volem des de 1714. I els espanyols segueixen follant-nos pel darrere i pel davant. Sense permís", va escriure la diputada.L'escrit en el seu Fotolog inclou una imatge animada de la silueta d'Espanya cara a cara amb la de Catalunya amb el dit índex aixecat. L'escrit d'Alamany continua: "I els nostres polítics són uns aficionats. I la gent que governa Espanya és mediocre i vomitiva. Però nosaltres, nosaltres hem de ser incansables. Hem d'aprendre a demanar perdó enlloc de llicència...".Alamany ha publicat un missatge al seu Facebook demanant disculpes i lamentant que s'hagi recuperat missatges d'una xarxa social on "exposa" gent que s'estima . "Perquè ells no tenen cap culpa que jo hagi decidit, 11 anys després, fer el pas a la política institucional". Pel que fa al contingut del missatge, la portaveu dels comuns es disculpa: "El llenguatge que hi utilitzo quan tenia 23 o 24 anys i no em dedicava a la política no m'agrada i no me'n sento gens orgullosa. És evident que em referia al govern espanyol, en uns termes que són els d'algú jove que surt un 11 de setembre i parla amb l'estómac. Em sap greu".La portaveu de Catalunya en Comú afegeix que creu "en una Catalunya diversa i mestissa on l'aportació de la gent nascuda a altres llocs d'Espanya i del món" -com la seva mare- "han ajudat a construir com el que més". "Negar aquesta diversitat seria, en bona mesura, negar-me a mi", conclou.Que els missatges de fa deu anys de l'ara portaveu dels comuns s'hagin recuperat i esbombat a través de les xarxes social ha obert una crisi a Catalunya en Comú per gestionar la situació a la interna i a l'externa. I és que el discurs de Xavier Domènech durant el debat d'investidura de Quim Torra va pivotar, sobretot, en preguntar al nou president què pensava dels espanyols després dels articles i els tuits escrits anys enrere.Alamany, que sempre s'ha definit com a independentista i defensora d'una relació fraternal amb els pobles d'Espanya des de Catalunya en Comú, va impulsar l'agrupació d'electors L'Altraveu per Castellar el 2007 i la candidatura Decidim Castellar en els comicis del 2015. També va ser regidora de Castellar del Vallès fins l'any passat.La recuperació d'aquest missatge a les xarxes coincideix amb el moment en què els comuns arrenquen el procés per renovar els càrrecs de direcció de Catalunya en Comú i en el qual Alamany es perfila per coliderar el partit amb Xavier Domènech. Difícilment Alamany, que ara és coordinadora de comunicació del partit, pot tenir rival, malgrat que el fet que es declari obertament independentista fa que el seu lideratge sigui vist amb cert recel per un sector de la confluència.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)