El procés català arriba a Netflix amb «imparcialitat» i «sense manipulació»

Imatge de «Dos Cataluñas», que el DocsBarcelona preestrena en exclusiva Foto: Netflix

Diversitat, eclecticisme i mirades singulars que ajudin a completar la realitat, la viscuda o la somiada. També documents per entendre el passat i fer-ne un bon ús de cara al futur i, enguany més que mai, talent de casa i comèdia. Aquest dimecres 16 de maig arrenca la 21a edició del DocsBarcelona , que aposta decididament pel documental català: ho són, de manera inèdita, 14 títols del total de 41 que passaran pel certamen.Sense ser aliè en cap cas a la realitat que viu el país, el DocsBarcelona ha projectat en exclusiva l'avançament del documental Dos Cataluñas a l'auditori del CCCB. Seran les primeres imatges del documental de Netflix sobre el procés, dirigit per Álvaro Longoria i Gerardo Olivares."No volem que se'ns titlli de manipular" i "intentem mantenir la imparcialitat". Aquesta són dues de les màximes que han volgut seguir els directors del documental en el rodatge i creació del llargmetratge. La projecció, que ha emès els 25 minuts inicials del film, se centra en tot allò viscut en el context de les eleccions catalanes del passat 21 de desembre.Acompanyant als candidats en el seu recorregut per tota Catalunya, Brussel·les i fins arribar a Estremera, aquest documental mostra la cara mai vista d’aquestes eleccions: el backstage dels mítings, la preparació dels debats i la intimitat dels candidats durant la campanya i la nit electoral. Amb el testimoni de desenes d'entrevistes a intel·lectuals, juristes, polítics, periodistes i ciutadans amb sensibilitats oposades, el documental vol "aprofundir més enllà dels titulars en el com i el perquè s’ha arribat a aquesta difícil situació".Al documental hi intervenen personalitats com Carles Puigdemont, Inés Arrimadas, Raül Romeva, Miquel Iceta, Elsa Artadi, Jordi Turull, Marta Rovira, Xavier Domènech, David Fernández, Ada Colau, John Carlin, Raphael Minder, Iñaki Gabilondo o Pablo Simón.

