VÍDEO Un ciclista grava com és a punt de ser atropellat per un cotxe

Avui durant un entrenament d'un company a l'alçada de Balaguer. Després els ciclistes en tenim sempre la culpa. Haurà de fer denúncia a @mossos. Espero que el trobin i que no quedi en un advertiment. @eltiodelmazo @Divinafajust @Miquel2XTI pic.twitter.com/KwrrnmhKtG — vicent anglada (@VicentAnglada) 16 de mayo de 2018

Gràcies per compartir aquest vídeo. Aquesta tarda hem obert una investigació per identificar l'autor dels fets https://t.co/Ozs1qtxmC4 — Mossos (@mossos) 16 de mayo de 2018

Un ciclista ha penjat a les xarxes socials un vídeo en el que es veu com és a punt de ser envestit per un cotxe que transitava a gran velocitat per la carretera. L'usuari Vicent Anglada ha compartit les imatges a Twitter i ha citat els Mossos, que li han agraït el fet d'haver compartit el vídeo i informant que ja han obert una investigació per identificar l'autor dels fets.En el clip, enregistrat amb una càmera GoPro a l'alçada del manillar del vehicle, es veu com el turisme passa a escassos centímetres del ciclista, que ha de fer una ràpida maniobra per no desestabilitzar-se i caure.

