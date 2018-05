La cúpula del PP va pressionar el director de la universitat de Pablo Casado

El nom de Pablo Casado ha substituït el de Cristina Cifuentes en els titulars més sucosos de la premsa política espanyola. Mateix tema, diferents protagonistes. El currículum acadèmic d'una de les figures amb més projecció política -se li ha augurat constantment un futur ple d'èxits en el si del Partit Popular- torna a ser tema de debat públic. L'escàndol del màster de la ja expresidenta de la Comunitat de Madrid deixa ara lloc al "miracle" del vicesecretari de Comunicació per llicenciar-se en Dret El Mundo publicava aquest dimecres que el dirigent popular va aprovar 12 assignatures de la carrera en només quatre mesos, entre juny i setembre del 2007, el que equival a la meitat de la titulació. Va començar la carrera a Icade el 1999 i va traslladar l'expedient al centre Cardenal Cisneros, adscrit a la Universitat Complutense de Madrid. Aquest dijous, el mateix rotatiu ha fet pública una entrevista a Alberto Pérez de Vargas , director del centre entre el 2005 i el 2013, en què assegura que va rebre trucades d'Esperanza Aguirre."Pablo Casado va aparèixer per la Cisneros de la mà d'Aguirre. El van portar allà perquè li quedaven diverses assignatures per acabar Dret. Se li hauria d'haver encallat Icade, que acostuma a passar, perquè té molt mala llet", narra Pérez de Vargas.La cúpula del PP, doncs, va moure fitxa per aplanar el camí a Casado. El telèfon del despatx del director va sonar més d'una vegada. En alguna ocasió havia trucat directament Aguirre, precisament qui l'havia col·locat a dit a la direcció del centre Cardenal Cisneros. "Aguirre trucava perquè Casado acabés la carrera", concreta.El vicesecretari de comunicació, una de les promeses de la pedrera popular, va sortir al pas aquest mateix dimecres, quan El Mundo va llançar primera bomba, i va negar de dalt a baix totes les suposades irregularitats en el marc de la seva carrera universitària i va criticar que s'estigui duent a terme una campanya contra el seu "prestigi personal" -tal com etzibava Cifuentes abans de plegar-.Els mateixos professors dels centre han denunciat pressions d'alts dirigents del partit majoritari a l'Estat per donar "facilitats", "lleugereses" i "tractes de favor" per aprovar Casado. Fins i tot, alguns docents afirmen que li van "regalar" part del títol. Se li permetia no anar a classe o que "davant del dubte de si calia aprovar-lo o suspendre'l, se l'aprovava", a més de comptar amb convalidacions extraoficials.Segons, Casado va esgotar totes les convocatòries a Icade i va sol·licitar el trasllat al centre adscrit a la Complutense, on només li van reconèixer set assignatures del pla antic de les 22 que ja tenia aprovades. D'acord amb l'expedient, al febrer del 2005 es va matricular a 13 assignatures de la Cisneros sense presentar-se a cap examen i intensificant la seva activitat política, ja que era president de les Noves Generacions de Madrid, assessor del vicepresident segon de la Comunitat, Alfredo Prada; i secretari de Seguretat de la Comissió de Seguretat del PP de Madrid.Fonts de l'entorn de Casado asseguren que es va poder treure les 12 assignatures que li mancaven, ja que es va esforçar "al màxim" aprofitant les vacances a l'Assemblea de Madrid, on havia estat escollit diputat, i durant l'estiu d'aquell mateix any.