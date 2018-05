​Colau vol que la seva mare «a penes mileurista» s'apunti al carro de la participació

"Vull que la meva mare utilitzi el Decidim". Aquesta és l'aspiració que ha expressat aquest dijous l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, fent referència a la plataforma digital de participació ciutadana que l'Ajuntament ha engegat en aquest mandat. Creu que, si la seva mare "a penes mileurista" s'hi apunta pel seu compte, sense que li ho expliqui Colau, serà una prova que demostrarà que Decidim ha tingut èxit, si bé a hores d'ara la plataforma ja l'han replicat en més de 30 ciutats. "Una de les demostracions de la seva efectivitat és que ens la treuen de les mans", ha subratllat.L'alcaldessa ha indicat que ella està entre la gent que ve "de baix" i que la història de la seva família correspon "a la de la majoria de la població", amb moltes hores dedicades a la feina i poc temps per participar. Ha especificat que la seva mare ha treballat tota la vida i es jubilarà aviat amb una pensió mínima, "sense poder pagar el lloguer", i cada mes "ha de lluitar" per aconseguir-ho. "Té filles que han crescut en la precarietat", ha subratllat Colau, i ha precisat: "Ara sóc alcaldessa, però he estat tota la vida precària amb feines diferents". També l'ajuda a cuidar dels fills.Colau ho ha manifestat en un debat amb el sociòleg Manuel Castells, en el marc de la Jornada Innovació a la Ciutat Democràtica, organitzada per la plataforma Decidim. La conversa s'ha centrat en les transformacions de les ciutats, les tecnologies de la comunicació i les noves onades democràtiques. Castells ha insistit en el fet que "la democràcia liberal està deixant d'existir", i considera que per al procés de reconstrucció és "indispensable" la participació ciutadana en l'àmbit local perquè els ciutadans "no hagin d'anar a l'estat nació –que creu que s'està reforçant- per defensar-se d'un món en caos".El sociòleg ha confessat que Colau és una de les molt poques representants polítiques per qui sent "respecte", però l'ha avisat de les línies vermelles perquè la participació funcioni de veritat. Considera que Internet facilita que sigui més àmplia, però ha defensat que cal "voluntat política". A més, opina que "el gran perill" d'aquests processos és que moltes vegades poden derivar en "clientelisme", raó per la qual ha reclamat introduir mecanismes d'autonomia dels participants per evitar que siguin simples processos referendaris.Castells ha destacat que la gent a Internet "s'expressa més directament com és", i si hi ha expressions xenòfobes o sexistes és perquè "ho som col·lectivament". Creu que les institucions estan basades en la hipocresia social, entre el que es pot dir i el que no es pot dir, i ha proposat que el Decidim vagi més enllà d'un sistema tècnic per recollir decisions sobre temes municipals. "Heu de crear un fòrum on tot el món es pugui expressar i entrar en les coses més dures i horribles", ha apostat, perquè Internet és "un reflex directe de la societat", i és "millor que se sàpiguen".També veu molt important la lluita contra els bots digitals que utilitzen els sistemes de "poder fàctics" per amplificar determinades opinions. Castells ha criticat a Colau que es recorri a xarxes de ciutats de tot el món per reforçar el poder municipalista davant els estat nació i les corporacions empresarials. "És un vell concepte, Barcelona ha estat pionera, però són fonamentalment xarxes de burocràcies municipals, no de ciutats", ha sostingut. Considera que el repte és fer xarxes de ciutats participades en les quals la ciutadania es posi en xarxa.A més, Castells ha subratllat que sense una mobilització de la ciutadania a les institucions, a més dels moviments socials, "no hi ha energia suficient per oposar-se a Aigües de Barcelona, els bancs, a tots els poders fàctics que existeixen". I creu que els que promouen l'actuació contra aquests poders tenen "raó" perquè, quan s'intenta fer algun canvi, aquests busquen com aturar-lo. Colau ho ha exemplificat amb els intents d'Agbar i de l'Estat per evitar la multiconsulta que volia celebrar abans de l'estiu , i que tenia com a pregunta estrella la municipalització de la gestió de l'aigua "Portarem la qüestió de l'aigua fins al final, i serà la ciutadania qui decideixi si es recupera la gestió de l'aigua a Barcelona", ha garantit l'alcaldessa, la qual també ha carregat contra l'Estat: "Ens veuen com a opositors". Per a ella, cal que l'Ajuntament es posi les piles a l'hora d'innovar, ja que "els que tenen interessos privats van per allò públic", i ha demanat als treballadors municipals que vegin el Decidim com una oportunitat i no quelcom molest. Colau també ha criticat que des de l'anterior govern "de dretes i profundament neoliberal" de Xavier Trias (CiU) es va apostar per l'smart city (ciutat intel·ligent), però no orientada cap a la ciutadania sinó "per privatitzar allò públic".

