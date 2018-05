«Prometo complir les obligacions del càrrec amb fidelitat al poble»: Torra ja exerceix de president

🎥 president @QuimTorraiPla: "Prometo complir lleialment les obligacions del càrrec de president de la Generalitat amb fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya, representat pel @parlamentcat" pic.twitter.com/MX3wQLMRww — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 17 de maig de 2018

Quim Torra arriba al Palau de la Generalitat Foto: ACN

"Prometo complir lleialment les obligacions del càrrec de president de la Generalitat amb fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya representat pel Parlament". Aquesta és la fórmula amb la qual Quim Torra ha escollit prendre possessió com a president de la Generalitat en un acte íntim al Saló Verge de Montserrat. No hi ha assistit cap membre del govern espanyol i l'única autoritat present ha estat Roger Torrent, president del Parlament. La cerimònia s'ha allargat poc més de dos minuts.L'encarregat de llegir la part legal de l'acte ha estat el secretari del Govern, Víctor Cullell, en presència de Torra, Torrent i familiars del nou president. Cullell i el líder de la cambra catalana han estat els acompanyats d'acompanyar el nou màxim dirigent del país fins a la sala on s'ha celebrat l'acte. La presa de possessió s'ha pogut seguir a partir d'una realització televisiva que ha acabat enfocant el medalló que sempre s'havia col·locat al president. A diferència del que s'havia apuntat, Torrent no ha acabat penjant la insígnia a Torra, que lluia un llaç groc i s'ha mostrat seriós en tot moment. "Moltes gràcies", s'ha escoltat de la boca del president en un breu diàleg amb Torrent.La fórmula escollida pel nou president a l'hora de jurar el càrrec no ha agradat al PSOE. El secretari general de la formació, Pedro Sánchez, ha proposat en una entrevista matinal a Antena 3 que proposarà que els alts càrrecs -per llei- hagin d'acatar la Constitució. L'acte de Palau, segons Sánchez, és "deslleial" i "excloent".A primera hor, l'executiu espanyol ha informat per comunicat que no assistiria a la presa de possessió i acusava la Generalitat de "degradar" la institució amb el format de l'acte. També en un comunicat, l'executiu català informava que la cerimònia es faria "en l'estricta legalitat catalana". Torra, en una entrevista dimarts a Catalunya Ràdio, assenyalava que no volia que Mariano Rajoy tutel·lés la presa de possessió Fonts del Govern consultades perassenyalen que el Govern "té tota la llibertat perquè és un acte no reglat, la nostra posició era que s'acceptava una presència de l'Estat de perfil secundari, d'acord amb el perfil sobri de l'acte i per evidenciar la no normalitat del moment polític". "El govern de l'Estat no va estar d'acord amb aquest perfil i ha decidit no assistir a l'acte", destaquen.

