​L'històric Bracafé del carrer Casp de Barcelona tancarà aquest agost

El Bracafé del carrer Casp de Barcelona. Foto: Jordi Bes

El llistat de locals clàssics de Barcelona que tanquen segueix engruixint-se. El Bracafé del número 2 del carrer Casp abaixarà la persiana el pròxim 31 d'agost després de més de 87 anys d'història. Aquesta vegada no ha estat per una pujada de lloguer inassumible. El motiu és que la transformació de l'edifici que ha engegat l'asseguradora Catalana Occident obliga a tirar-lo a terra. Un cop acabada, en comptes d'un cafè hi haurà l'entrada d'un aparcament subterrani que tindrà cinc planes, segons explica el responsable del Bracafé, Xavier de Erausquin.El local està a pocs passos del Teatre Tívoli i de Ràdio Barcelona. Catalana Occident està invertint 30 milions d'euros en la reforma de l'edifici on hi ha el cafè, la Casa Pasqual i Pons, obra d'estil neogòtic del 1891 que va firmar l'arquitecte Enric Sagnier, i que formen dues finques que semblen un sol conjunt. Les obres van començar a finals del 2016 i tenien una durada prevista de quatre anys. Els barcelonins s'hauran fixat en la remodelació per la gran marquesina que s'ha aixecat al passeig de Gràcia per realitzar els treballs.La protecció de l'edifici obliga a mantenir la façana. "La pedra quedarà, però l'ànima no", subratlla Erausquin. Assegura que els plans de l'asseguradora contemplen crear, a més d'oficines, un espai diàfan per a un gran establiment comercial, a l'estil de locals pròxims com l'Apple, el Zara i H&M. "La ciutat guanyarà això, però qui en vulgui coses característiques no ho tindrà", reflexiona. I recorda el llistat de pèrdues dels darrers anys. Entre les més recents hi ha el tancament de la Vinçon i el de la Llibreria Catalònia El Bracafé de Casp va néixer el 29 d'abril del 1931, 15 dies després de la proclamació de la Segona República. No era el primer establiment de la companyia, ja que coincidint amb l'Exposició Internacional del 1929 ja va obrir-se un al número 35 del carrer Urgell. A diferència del d'Urgell, que romandrà obert, el de Casp és l'únic local que ha funcionat sense interrupcions durant 87 anys. L'empresa la van fundar uns brasilers i després de la Guerra Civil la va comprar l'avi d'Erausquin.A la família senten "tristor", confessa el responsable del Bracafé. L'administrador de Catalana Occident els va comunicar la setmana passada que el contracte s'acabarà el 31 d'agost, i immediatament van rebre un Burofax que els ho posava per escrit. Admet que ja s'esperaven que algun dia haurien de deixar el local, però això no ha impedit que hagi estat "un cop molt fort". Fa temps que sabia que podria ser a finals del 2019 o el 2020, però no tan aviat.Una de les proves evidents que haurien d'acabar marxant és les renovacions del contracte del lloguer –pel qual paga una xifra de cinc dígits-, i que des del 2012 van passar a ser anuals i des del 2016, mensuals. La botiga té nou treballadors. Erausquin intentarà recol·locar els que pugui a l'establiment del carrer Urgell, on torren el cafè. Es podrà seguir trobant també als 35 locals franquiciats que té l'empresa. Al mateix carrer Casp n'hi ha un al número 40.

