Sánchez planteja ara que acatar la Constitució sigui obligatori per als alts càrrecs

El PSOE presentarà una iniciativa legislativa per regular la presa de possessió dels alts càrrecs perquè sigui imprescindible "acatar la Constitució i respectar el cap de l'Estat". Així ho ha explicat el secretari general dels socialistes, Pedro Sánchez, en una entrevista a Espejo Público d'Antena 3. "Els polítics poden deixar les innovacions per a altres àmbits i moments, però en prendre possessió el que s'ha de fer és acatar la Constitució", ha afirmat.El socialista ha titllat de "deslleialtat" el tipus d'acte de pressa de possessió que s'ha preparat per a l'investit president de la Generalitat, Quim Torra, i ha considerat que més que auster és "excloent". Sánchez ha afirmat que la presa de possessió que està previst que porti a terme Torra ha de fer reflexionar als partits espanyols sobre com modificar la llei, o crear-ne una de nova, per tal que "es reguli de manera concreta com s'ha d'exercir i davant de qui" la pressa de possessió.El líder del PSOE ha assegurat que no va tractar aquesta qüestió amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, en la seva reunió perquè creien que Torra "acataria el procediment que s'ha fet sempre" i ha lamentat el "pols" que es vol fer a la Constitució.La proposta de Sánchez arriba després que aquest dimecres ja proposés una reforma del codi penal per "actualitzar" el delicte de rebel·lió , un tipus delictiu que assegura que es va donar a Catalunya l'octubre passat. Sánchez ha rebutjat les crítiques rebudes per aquesta proposta i ha assegurat que no s'ha plantejat amb una visió "repressiva" sinó amb l'objectiu de "defensar drets i llibertats posats en qüestió pel secessionisme". Segons ell, el fet que no hi hagi altercats públics "no vol dir que no hi hagi delicte de rebel·lió".Seguint aquesta lògica, ha lamentat que la decisió del jutge belga de no extradir els polítics independentistes demostra la "manca de cooperació judicial europea". "No m'ha agradat el que ha fet el poder judicial a Bèlgica, crec claríssimament que hi ha hagut delicte de rebel·lió i sedició a Espanya i haurien de ser extradits", ha declarat. Així, s'ha mostrat també partidari d'obrir un debat sobre les euroordres.El secretari general del PSOE ha reiterat les seves crítiques a Torra, a qui ha acusat de "xenofòbia" i "racisme" i de plantejar una idea de Catalunya "excloent, que nega la seva espanyolitat".Ha reconegut que fins ara el que hi han hagut han estat només paraules, però creu que s'està tornat a posar sobre la taula la via unilateral i per això ha defensat l'acord amb el govern espanyol per tornar a plantejar el 155 si fos necessari. Ha afegit que es farà de manera "proporcional, ferma, pactada i serena". En aquest punt ha criticat la postura de Cs, a qui ha acusat d'"amagar-se" a Catalunya i de "no voler fer política per no arriscar vots".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)