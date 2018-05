Charles Michel, primer ministre belga: «La justícia és independent, a Bèlgica»

El primer ministre belga, Charles Michel, ha reiterat aquest dijous que “la justícia és independent, a Bèlgica”. Aquesta ha estat la resposta de Michel quan li han preguntat sobre quina valoració fa de la decisió del jutge belga de rebutjar les euroordres contra Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig El primer ministre belga, que ha evitat fer cap altre comentari, ho ha dit des de Sofia, a Bulgària, on participa en una cimera europea amb els Balcans Occidentals.Michel no coincidirà amb Rajoy aquest dijous ja que el president del govern espanyol és l’únic cap de govern de la UE que no hi assistirà per la presència de Kosovo.

