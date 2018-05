Rivera exigeix «estendre el 155» i controlar Mossos i TV3

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha exigit a Mariano Rajoy que "estengui l'article 155", tot dient que ja sap que això no és el que volen el PP i el PSOE. "El que és lleial ara és actuar", ha assegurat, fent-se fort en el discurs de Ciutadans de reclamar més mà dura contra el sobiranisme. Rivera ha exigit també un control radical sobre els Mossos i sobre TV3, que és "pagada per tots els catalans" i ha de dedicar-se a "informar" i no a fer propaganda "contra l'Estat". Sobre la policia catalana, ha afirmat que ha d'estar dirigida per persones que compleixin amb la legalitat i "estiguin al servei de la Constitució i la ciutadania" i no al servei "d'un cop d'estat". Alhora, ha demanat que s'intervingui sobre l'acció exterior de l'executiu català per impedir la posada en marxa "la xarxa d'ambaixades i de propaganda internacional"."Ja no és moment de contemplacions", ha clamat el líder de Ciutadans, afirmant que si el govern espanyol decideix "actuar" en la línia que propugna Cs, tindrà el suport del seu partit. També s'ha adreçat als "catalans que se senten espanyols" perquè sàpiguenque "no estan sols" i ha assegurat, amb to solemne: "No sortirem corrent del nostre país" i ha dit que els catalans no mereixen un Govern com el que presidirà Quim Torra. Rivera ha dit que continuar aplicant el 155 és "fer política". "En aquests moments, no hi ha res més polític que tornar a aplicar el 155".Rivera ha afirmat que els catalans que se senten espanyols "no esperen que mirem cap a un altre costat". En un discurs maniqueu, ha parlat de "bons" i "dolents". També ha demanat a Rajoy que doni suport a la seva proposta de reforma de la llei per impedir que algú que un "pròfug de la justícia" o que no estigui en territori espanyol -en referència a Carles Puigdemont- no pugui ser candidat altre cop, en el supòsit de noves eleccions a Catalunya. En aquesta mateixa línia, ha demanat que es retiri el sou als diputats electes que no assisteixin als plens.En la reunió a la Moncloa, també s'ha tractat de la decisió de la justícia belga de rebutjar les peticions d'extradició dels consellers del Govern. Albert Rivera ha defensat revisar l'euroordre després de la decisió judicial belga perquè "no pot servir perquè els delinqüents es moguin per Europa".El president de Cs ha etzibat contra el PNB, demanant a Rajoy que triï entre el nacionalisme basc i el seu principal aliat al Congrés, que és Ciutadans. Rivera ha acusat el PNB de defensar que no s'actuï a Catalunya. I sobre els pressupostos, ha afirmat: "Espero que els pressupostos surtin endavant però si el PNB decideixi no donar-los suport perquè l'executiu vol aplicar la Constitució, els comptes poden tirar endavant amb l'abstenció socialista".Aquests darrers dies, Ciutadans ha escenificat una posició d'extrema duresa contra el sobiranisme, amb la intenció de presentar un PP com a dubitatiu i feble a l'hora de defensar la unitat d'Espanya. La formació taronja ha apostat perquè l'executiu de Rajoy prengui mesures per controlar els mitjans públics catalans , impedir la restitució de l'exmajor dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero i evitar que els líders independentistes destinin diners públics a finalitats il·legals.Rivera troba "inadmissible" que el proper president de la Generalitat pugui ser algú com Quim Torra, a qui ha descrit com un "racista" que "va contra la meitat de Catalunya", pretén restituir en els seus càrrecs exconsellers "pròfugs de la Justícia" i "rendeix comptes" a l'expresident Carles Puigdemont.Després de recordar que Torra ja "ha advertit que es saltarà la llei", el líder de Cs va posar en dubte aquest dimarts que el proper executiu que es formi pugui ser "un Govern constitucional i democràtic". Davant d'aquesta situació, va instar Rajoy a "no sortir corrent de Catalunya" perquè no es pot "abandonar els catalans que rebutgen la secessió.Rajoy va obrir una ronda de trobades amb els líders dels partits constitucionalistes, després de la investidura de Quim Torra. El president espanyol es va reunir dimarts amb el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez , per dissenyar un front comú de cara al nou president català. Però alhora, delimitant també el terreny de joc a un Albert Rivera cada cop més desmarcat de l'acció del govern Rajoy, al qual dona suport al Congrés.El president espanyol i el líder socialista van acordar donar una resposta "ferma, proporcionada i pactada" a tot moviment del nou Govern català que sigui considerada il·legal des de l'Estat. També van acordar mantenir el control de les finances de la Generalitat tal i com es va acordar l'any 2015, i evitar la creació d'estructures paral·leles per part de la Generalitat. Però en la insistència a donar una resposta "proporcionada" i "pactada" als futurs moviments de Quim Torra, es llança un avís a Rivera perquè no es desmarqui del bloc central constitucionalista.

