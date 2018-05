Rivera proposa a Rajoy un nou 155 que controli TV3

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, es reunirà aquest dijous amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, a la Moncloa per proposar noves condicions per seguir aplicant l'article 155 a Catalunya.Concretament, la formació taronja aposta perquè l'executiu de Rajoy prengui mesures per controlar els mitjans públics catalans, impedir la restitució de l'exmajor dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero i evitar que els líders independentistes destinin diners públics a finalitats il·legals.Rivera troba "inadmissible" que el proper president de la Generalitat pugui ser algú com Quim Torra, a qui ha descrit com un "racista" que "va contra la meitat de Catalunya", pretén restituir en els seus càrrecs exconsellers "pròfugs de la Justícia" i "rendeix comptes" a l'expresident Carles Puigdemont.Després de recordar que Torra ja "ha advertit que es saltarà la llei", el líder de Cs va posar en dubte aquest dimarts que el proper executiu que es formi pugui ser "un Govern constitucional i democràtic". Davant d'aquesta situació, va instar Rajoy a "no sortir corrent de Catalunya" perquè no es pot "abandonar els catalans que rebutgen la secessió."No ens queda cap altra opció que aplicar la Constitució. El que hem de decidir és com, quan, de quina manera i sobre quines competències", va indicar. No obstant això, Ciutadans no ha explicat com creu que es podria estendre l'aplicació de l'article 155 a Catalunya.Segons l'acord pel qual el Senat va aprovar el passat mes d'octubre la intervenció de l'Estat a les institucions catalanes, les mesures adoptades en virtut del 155 "es mantindran vigents i seran aplicables fins a la presa de possessió del nou Govern de la Generalitat".Però el secretari general de Cs, José Manuel Villegas, va defensar dilluns passat que el discurs que va pronunciar Torra en la seva investidura, en què prometia implementar la República catalana i recuperar les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional, justifica l'extensió del 155. "És un programa de govern d'il·legalitats", va afirmar.Rivera, per la seva banda, va avançar que anirà a la Moncloa a oferir la seva "col·laboració" i "a proposar solucions, no només a dir coses òbvies", com creu que van fer Rajoy i el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, després de la reunió d'aquest dimarts, encara que s'ha mostrat d'acord amb ells en la necessitat de mantenir el control sobre els comptes de la Generalitat."No pot tornar a passar el que ha passat. La televisió pública està descontrolada, els Mossos d'Esquadra volen restituir Trapero i (els líders independentistes) volen seguir destinant diners al cop separatista", va subratllar. Villegas ja va avançar aquest dilluns que aquesta vegada Cs reclamarà que l'article 155 afecti els mitjans de comunicació públics.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)