Així s'ha dissenyat la presa de possessió de Torra: sense el govern espanyol i «en l'estricta legalitat catalana»

Quim Torra, moments després de ser escollit pel Parlament Foto: Adrià Costa

Absència de representants de l'executiu espanyol a la presa de possessió de Quim Torra com a president de la Generalitat, que es farà "en l'estricta legalitat catalana", segons ha informat el Govern. La Moncloa ha emès un comunicat aquest dijous al matí en el qual acusa la Generalitat d'haver intentat "imposar un nivell de delegació governamental", la qual cosa no ha estat acceptada. A més, l'executiu considera que el model d'acte organitzat "degrada" la pròpia dignitat de la institució, segons han informat fonts de la Moncloa citades per les agències. Torra, en una entrevista a Catalunya Ràdio, ja va avisar que no volia que l'executiu espanyol organitzés l'acte.Al llarg dels últimes dies hi ha hagut contactes entre el govern espanyol i els serveis de protocol de la Generalitat. Soraya Sáenz de Santamaría, tècnicament al capdavant de l'executiu català després de l'aplicació del 155, i el seu número dos, Roberto Bermúdez de Castro, es van posar en contacte amb els responsables de Palau per organitzar la cerimònia. Del comunicat es desprèn que no hi ha acord, per bé que des del primer moment el nou president havia advertit que no acceptava tutel·les.El nou president optarà per una cerimònia curta -uns deu minuts-, molt sòbria, sense convidats més enllà dels familiars més propers i del president del Parlament, Roger Torrent, un fet que ja deixava entreveure que no hi assistiria el govern espanyol. Fins i tot es planteja no posar-se el medalló que l'acreditaria com a màxim dirigent del país.El protocol de la jornada, per tant, és fruit de l'excepcionalitat del moment. El nou president assumeix l'encàrrec de succeir Puigdemont al capdavant de l'administració autonòmica reconeixent la legitimitat de l'exili, i això es vol reflectir també en els actes simbòlics. La presa de possessió, si no hi ha canvis d'última hora, se celebrarà al Saló Verge de Montserrat, que se situa just davant del despatx del president.La fórmula utilitzada, per cert, serà la mateixa que la de Puidemont: "Prometo complir lleialment les obligacions del càrrec de president de la Generalitat amb fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya representat pel Parlament". El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha proposat aquest divendres que tots els alts càrrecs estiguin obligats a "acatar" la Constitució en el moment de la presa de possessió.

