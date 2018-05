El govern espanyol vol «revisar» ara el sistema d'euroordres

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, i la presidenta de l'ICAB, Maria Eugènia Gay. Foto: Aida Morales

La resposta judicial de Bèlgica -negant l'extradició de Comín, Serret i Puig- a la causa general contra l'independentisme ha fet que el govern espanyol comenci a dubtar de l'eficiència del sistema d'euroordres, aprovat el 2002. En aquest sentit, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha afirmat aquest dijous a Barcelona que proposarà que es "revisi" aquest procediment. "Si volem una Europa de llibertat de moviments, també hauria d'haver-hi més agilitat", ha declarat. Per això, ha afirmat que Espanya proposarà que aquest aspecte es debati al Consell de Ministres de Justícia de la Unió Europea.Ho ha dit en una atenció als mitjans al Congrés Internacional de Dret Digital que s'ha celebrat al Col·legi d'Advocats de Barcelona, on també ha recordat al president de la Generalitat, Quim Torra, la seva responsabilitat amb la Constitució, tot i que ha tret ferro al fet que no hi assisteixi cap representant del govern espanyol a la seva presa de possessió. Sobre aquest aspecte, Catalá ha considerat que l'act és "protocolari" i "formal", i que allò important és la investidura de Torra, que acaba amb la "situació singular" de Catalunya: "Allò veritablement important és la presa de possessió del president i l'oferta de diàleg per part del govern d'Espanya". Més enllà d'aquí, ha dit, els aspectes formals no s'han de tenir en compte, tot i que ha recordat que Torra representa també els "interessos generals" de tots els catalans, siguin o no independentistes."El president de la Generalitat és el president del govern de Catalunya i també és una institució de l'Estat", ha recordat. En altres paraules, ha dit, "el representant de l'Estat a Catalunya". En aquest sentit, ha indicat que la Constitució és la "font" d'on beuen les institucions, i que Torra haurà de respondre també a aquesta legalitat.Sobre els reptes de la transformació digital, ha posat èmfasi en la necessitat d'adaptar-se als diferents àmbits. Entre aquests, ha dit, s'han de garantir els drets dels ciutadans en un entorn digital, la seva privacitat o com afrontar el desafiament de les noves tecnologies. Aquí es troben tots els sectors, tan públics com privats, induïts en un cúmul de canvis que impliquen milions d'usuaris. De fet, ha recordat que durant aquest últim any han augmentat més de 300 milions, les persones usuàries d'Internet en tot el món, i 500 milions s'han iniciat en el món de les xarxes socials. També ha destacat que hi ha més línies de telèfon mòbil que de persones, en total, més de cinc per habitant.Per exemplificar els reptes, el ministre ha volgut citar Johan Cruyff. "Jugar al futbol és molt simple, però jugar a un futbol simple és molt difícil, i en lo nostre, pot ser molt fàcil d'explicar, però molt difícil d'aplicar i regular", ha declarat, i ha afirmat: "En aquest procés estem intentant aplicar totes les tecnologies al nostre fer quotidià". L'acte també ha estat encapçalat per la presidenta de l'ICAB, Maria Eugènia Gay, i el president d'ENATIC, Rodolfo Tesone, que han destacat la necessitat de vincular i adaptar el món del dret a l'àmbit digital. Un món, el del big data i de l'explotació de dades, que genera el naixement de noves empreses, però també fa sorgir noves preguntes. On es troben els límits? Quina és la bona pràctica a la xarxa? Les lleis, massa vegades, encara van per darrere de totes aquestes pràctiques.El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha intervingut també en la inauguració del Congrés, i ha destacat que la ciutat ha d'estar a "l'avantguarda" d'aquesta transformació. "Estem vivint una revolució digital en què no ha passat res i està passant tot", ha afirmat. I per això, ha afegit, com a administració local s'ha d'assumir aquest "repte" i, de la mateixa manera que el món de l'advocacia, creï figures que ajudin a adaptar la societat a aquesta revolució digital.No pot ser, ha afirmat, que el canvi "generi por entre la ciutadania" i afavoreixi la "tecnofòbia". En aquest punt, ha deixat clar que les administracions tenen l'obligació de posar-se al dia i "garantir els principis de l'estat de dret", també, dins d'Internet. "El dret pot actuar com a element civilitzador", ha exemplificat.Sobre això, Catalá també ha volgut fer una precisió. "Barcelona és, des de fa molt de temps, un referent a l'avantguarda en innovació en les tecnologies, tal com es posa de manifest en l'organització del Mobile World Congress", ha declarat. Un congrés d'importància mundial, que permet que "Barcelona, Catalunya i Espanya estigui al capdavant de la innovació i la transformació digital".

