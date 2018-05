Lidl instal·la a Barcelona el seu centre europeu de comerç digital

Lidl ha llogat 3.200 metres quadrats distribuïts en quatre plantes de l'antic edifici que ocupava la seu corporativa a Catalunya del BBVA a Plaça Catalunya de Barcelona. La cadena de supermercat instal·larà en l'edifici el seu Centre Europeu d'Excel·lència per gestionar la divisió de comerç electrònic de l'àrea europea, segons la immobiliària Forcadell, que ha estat la consultora que ha assessorat a l'empresa alemanya en l'operació de lloguer.Lidl ocuparà 4 plantes de les 13 que té l'edifici, amb entrada pel carrer Bergara 13. El propietari de l'edifici és el multimilionari Amancio Ortega del grup Inditex que l'ha llogat a través de la seva societat patrimonial Pontegadea. En la planta baixa hi ha oberta una 'flagship' de Zara, una de les marques d'Inditex.Lidl Digital és la divisió creada fa més de 10 anys per la cadena alemanya per atendre l'activitat del comerç electrònic i per potenciar tota la vessant digital del grup que pertany al grup Schwarz.En la divisió digital convergeixen totes les línies internacionals de les activitats digitals de la companyia com poden ser la implantació de plans de logística, comerç electrònic, atenció i gestió de l'experiència de client, el portal de viatges i altres serveis digitals de Lidl.Manel de Bes, director del departament d'Oficines de Forcadell, ha destacat que el mercat d'oficines de Barcelona s'ha mostrat ''molt dinàmic en els primers mesos d'aquest 2018 registrant nivells d'activitat i contractació molt elevats''. Bes preveu que amb aquestes xifres aquest 2018 es superarà la contractació del 2017, que va ser la més alta dels últims deu anys.

