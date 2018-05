La Fiscalia estudia querellar-se contra Quim Torra per delicte d'odi

La Fiscalia espanyola ja estudia querellar-se contra el que serà president de la Generalitat aquest matí, Quim Torra, per delicte d'odi. Segons avança aquest dijous El País , la secció de Delictes d'Odi i Discriminació del ministeri públic contempla obrir diligències per racisme i xenofòbia i es troba analitzant els tuits i els articles que Torra va publicar. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) també analitza els escrits i presentarà les seves conclusions a la Fiscalia.Segons el mitjà del Grupo Prisa, la voluntat és del ministeri públic és, per ara, veure des d'una perspectiva jurídica aquests articles i tuits. En el cas que no hagin prescrit, podria presentar una querella al TSJC, ja que Quim Torra, essent aforat, és el tribunal que l'hauria de jutjar.Una informació que arriba l'endemà que el partit d'extrema dreta Vox presentés una querella contra el president pels delictes d'encobriment, odi i conspiració per la rebel·lió, basant-se en les "manifestacions i intencions reconegudes pel querellat" i per la seva participació directa en el referèndum de l'1-O. En la querella presentada al TSJC, Vox exigeix la seva inhabilitació urgent com a president de la Generalitat i la retirada del passaport.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)