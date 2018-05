En llibertat els dos regidors de la CUP imputats per tallar la frontera a la vaga del 8-N

Santi Llagostera i Mariona Baraldés, entrant als jutjats A la causa també hi ha investigades les alcaldesses de Vallfogona i Pardines, Carme Freixa (ERC) i Núria Pérez (IdP-ERC), i el regidor de Ripoll Roger Bosch (ERC). Ells sí que van entrar als jutjats el 26 d'abril, però es van negar a declarar. L'advocat que els defensa, Joan Boix, va demanar el sobreseïment de la causa en considerar que no havien comès cap delicte.

Els dos regidors de la CUP de Ripoll i Campdevànol (el Ripollès), Santi Llagostera i Mariona Baraldés, han estat detinguts aquest matí pels Mossos d'Esquadra per no haver-se presentat a les dues citacions, dels dies 26 d'abril i 8 de maig, per declarar per un suposat delicte de desordres públics pel tall de Coll d'Ares durant la vaga general del 8-N. Han estat posat en llibertat uns minuts abans de les 11, sense mesures cautelars. S'han acollit al seu dret a no declarar.Segons ha confirmat l'advocada dels dos regidors de la CUP del Ripollès, Raquel Vilar, l'ordre s'ha emès aquest dimecres pel jutjat d'instrucció número 1 de Ripoll i ''no els agafat per sorpresa'' perquè segueix la línia ''del que està passant arreu del país i amb totes les causes que hi ha obertes pel 8-N. Els dos regidors s'han acollit al dret a no declarar un cop han estat portats davant del jutjat.El primer dia en què el jutjat els va citar, el 26 d'abril, els regidors van quedar-se a les portes de l'edifici, on hi havia unes 350 persones concentrades per donar-los suport. Aquell dia, van defensar que la protesta era "legítima" i que volien seguir fent "desobediència pacífica". El jutjat els va tornar a citar per al 8 de maig, però aquell dia tampoc es van presentar.

