SORTEIG «Pau, història d'un silenci», a una trentena de cinemes catalans

Projeccions de Pau al Cicle Gaudí de Maig 2018 Badalona (Barcelonès) Teatre Principal 17 de maig 20.30

Berga (Berguedà) Teatre Patronat 17 de maig 20.30

Calella (Maresme) Sala Mozart 18 de maig 21.00

Cardedeu (Vallès Oriental) Esbarjo-Verdi 17 de maig 21.00

Cardona (Bages) Els Catòlics 17 de maig 20.30

Esparreguera (Baix Llobregat) Patronat Parroquial 17 de maig 20.30

Gelida (Alt Penedès) Centre Cultural 17 de maig 20.00

Igualada (Anoia) Ateneu Cinema 17 de maig 20.00

Moià (Moianès) Espai Cultural Les Faixes 13 de maig 18.00

Rubí (Vallès Occidental) Teatre Munic. La Sala 24 de maig 21.00

Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) Ateneu Adrianenc 18 de maig 20.30

Sant Joan Despí (Baix Llobregat) Teatre Mercè Rodoreda 17 de maig 20.00

Torelló (Osona) Cinema El Casal 17 de maig 21.00

Vilanova i la Geltrú (Garraf) Teatre Principal 17 de maig 20.30

Besalú (la Garrotxa) Cal Tronc 25 de maig 20.30

Cadaqués (Alt Empordà) Teatre Art i Joia 19 de maig 19.00

Cassà de la Selva (Gironès) Sala Centre Recreatiu 20 de maig 18.00

La Bisbal d'Empordà (Baix Empordà) Cinema Mundial 19 de maig 20.00

Ribes de Freser (Ripollès) Cinema Catalunya 19 de maig 19.30

Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) Casino Guixolenc 18 de maig 21.00

Santa Coloma de Farners (La Selva) Auditori Municipal 26 de maig 19.00

Alcover (Alt Camp) Convent de les Arts 27 de maig 19.00

Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) Centre Cultural Infant Pere 24 de maig 19.00

La Bisbal de Penedès (Baix Penedès) Sala Salbà del CC 27 de maig 19.00

Montblanc (Conca de Barberà) Cinema Casal Montblanquí 18 de maig 22.00

Sant Carles de la Ràpita (Montsià) Auditori Sixto Mir 17 de maig 21.00

Tortosa (Baix Ebre) Teatre Auditori Felip Pedrell 24 de maig 20.00

Almacelles (Segrià) Cinema El Casal 18 de maig 22.00

Cervera (Segarra) Sala Francesc Buireu 18 de maig 22.00

Juneda (Garrigues) Teatre Foment 20 de maig 19.00

Mollerussa (Pla d'Urgell) Sala d'actes Centre Cultural 26 de maig 20.00



El Cicle Gaudí programa aquest mes de maig la pel·lícula que segueix la vida d'un dels grans músics catalans de la història, Pau Casals, potser la figura més rellevant de la cultura del país a nivell internacional. Pau, història d'un silenci arribarà a 31 municipis del territori català a un preu molt ajustat –dels 3 als 4,5 euros– per mostrar la grandesa d'un músic que és considerat el millor intèrpret de violoncel de tots els temps i que també va destacar per una infatigable lluita per la llibertat, com bé demostra el cèlebre discurs que va fer a l'ONU , juntament amb l'Acadèmia del Cinema Català, et convida a veure de la pel·lícula en qualsevol de les sales catalanes on es projecte. Per fer-ho, només cal omplir el formulari que hi ha en aquesta mateixa notícia

