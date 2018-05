PP i Ciutadans exploten per la rebuda de Sabadell als familiars dels joves d'Altsasu

Repugnante decisión de este equipo de Gobierno de Sabadell, con su alcalde @mserracant al frente, recibiendo a los familiares de los cobardes de Alsasua, que agredieron a Guardias Civiles y sus parejas en un bar. Vergüenza!!! La degradación de este Gobierno no tiene límites. pic.twitter.com/X7TL5KVOsy — Esteban Gesa Para (@EstebanGesa) 15 de maig de 2018

La presència de dos dels pares dels joves acusats pels fets d’Altsasu (Navarra), Edurne Goikoetxea i Antxon Ramírez de Alda, a Sabadell no ha caigut bé a part de l'oposició al consistori. L'Ajuntament ha aprofitat per rebre els dos pares en un acte institucional al consistori, una trobada que ha comptat amb la presència de l'alcalde, Maties Serracant (Crida per Sabadell), i el segon tinent d'alcalde, Juli Fernàndez (ERC), entre altres regidors.La decisió no l'han encaixat gens bé ni el regidor del PP, Esteban Gesa, ni els regidors de Ciutadans. Gesa ha estat el més contundent, a través d'una piulada a Twitter en què acusa el govern local de prendre una "repugnant decisió".Pel seu cantó, la formació taronja ha emès un comunicat assegura que l'executiu local "segueix alimentant el relat victimista de l'independentisme" i suposa "una falta de respecte a les víctimes" rebre els pares dels joves, quan encara no hi ha hagut una sentència judicial al respecte.Els dos pares van participar dilluns en un acte organitzat per l'Assemblea Nacional catalana (ANC) a La Patronal de Sant Quirze del Vallès, i dimarts van tornar a prendre part en un altre acte a La Quartera, a Sabadell. Aprofitant aquest fet, el consistori va convidar-los a un acte institucional, on hi van participar altres regidors de govern com Xavi Guerrero (ERC), Lluís Perarnau o Glòria Rubio (Crida per Sabadell), però també de l'oposició, com el regidor no adscrit i ex del PSC Lluís Monge.

