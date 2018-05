VÍDEO Encausats per la justícia espanyola diuen ben alt (amb nom i cognoms): «No tenim por»

Centenars de persones denuncien a la plaça de la Font que @jcuixart i @jordialapreso fa set mesos que estan tancats a la presó d'Estremera pic.twitter.com/a2mZAjVeHo — NacióTarragona (@naciotarragona) 16 de mayo de 2018

Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font de Tarragona per denunciar que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart fa set mesos que estan tancats a Soto del Real. Durant l'acte, s'ha celebrat la decisió dels tribunals belgues, que han rebutjat l'extradició dels consellers Comín, Serret i Puig. Els tarragonins han aplaudit el revés de Brussel·les al jutge Pablo Llarena i ara esperen que passi el mateix amb la resta de consellers i el president Puigdemont, que estan a l'exili. A més, han exigit l'alliberament de tots els presos polítics, que es troben en presó preventiva.A través d'un manifest, s'ha demanat que "es torni a fer política des de la política i no des del món judicial". A banda, s'ha enviat un missatge de suport als membres del CDR de Lleida i de Barcelona que han estat detinguts.La concentració també ha servit per enviar un missatge de suport al poble palestí i rebutjar la violència de l'exèrcit.En la concentració que s'ha produït a les portes de l'Ajuntament, uns quants encausats per participar, presumptament, en el referèndum de l'1-O i les vagues del 3-O i el 8-N han dit ben alt, amb noms i cognoms, que "no tenen por" i ha reiterat que no han comès cap delicte. Un dels encausats ha denunciat que se l'acusa d'un delicte contra la seguretat, tot i no tenir carnet de conduir. Un altre ha destacat l'error en l'atestat policial, ja que se'l relaciona amb la CUP Tarragona i el Casal Sageta de Foc -de Tarragona-, quan està vinculat a la CUP Reus i al Casal Despertaferro, de la capital del Baix Camp.També ha parlat Sergi Albarran, que tal com explicar aquest diari està sent investigat pels fets de l'1-O. Cal recordar que el president d'ERC a Tarragona, va rebre punts de sutura al cap després de ser colpejat per un agent de la policia espanyola mentre frenava els ciutadans abans que es produís la càrrega policial a la plaça Imperial Tarraco.A la demarcació hi ha almenys 80 persones investigades per fets relacionats amb el procés català. Aquest divendres, a Tarragona, segueixen les declaracions d'alguns dels 39 encausats per suposadament participar en la vaga del 8-N. A continuació, el vídeo on denuncien que estan sent investigats:

