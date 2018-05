Pedro se suïcida... i vol endur-se Pablo amb ell

per fer front “al problema català”. La novetat, però, és que ara intenta arrossegar Pablo Iglesias amb ell. Un procés que, a la llum de la història, s’entén molt millor.afirmant que “l’exercici específic del dret d’autodeterminació per al PSOE s’emmarca dins el context de lluita de classes i dels procés històric de la classe treballadora en lluita per la seva completa emancipació”. Com encara recorden els més grans, aquest posicionament era defensat aferrissadament per Felipe Gonzalez en mítings arreu de l’Estat, sobretot a Euskadi i Catalunya.“Què en pensaven, per la seva banda, els dirigents del PSOE ho sabem avui, gràcies a les memòries d’un antic membres del SECED, (més tard CESID) que ens explica que el 23 d’octubre de 1976 es van reunir a Madrid, en una suite de l’Hotel Princesa Plaza, els comandaments Faura i Cassinello i altres membres del mateix servei, amb Felipe González i Alfonso Guerra. (…) A l’entrevista, “que duró tres hora largas en un ambiente de extrema cordialidad”, González va definir l’actitud del seu partit respecte a la concepció de l’Estat, que era el que més preocupava als militars, i ho va fer de manera que “los representantes del SECED nos sentimos reconfortados con tan patriótico e inesperado lenguaje”, que no era, òbviament, el dels manifestos que adreçaven al públic en aquells mateixos dies. Van passar després a ocupar-se del nacionalisme. Felipe González va deixar clar que no toleraria un concert econòmic per a Catalunya: “Nosotros no pasaremos por ahí en la vida”. I d’autodeterminació, ni parlar-ne.“Sánchez propone cambiar el delito de rebelión para adecuarlo al escenario catalán”. Però aquesta vegada el secretari general del PSOE no té com objectiu moure el seu partit lluny de l’autodeterminació. Aquesta vegada l’objectiu és aconseguir que ho faci Podem. Després de trucar Rivera, Rajoy ha trucat també Sánchez per tractar “el tema catalán” escenificant el pacte del bloc 155, on el PSOE ja està irremeiablement. Ara, com dèiem, l’objectiu és lligar Podem al bloc. Diu Sánchez: “Sabemos que Pablo Iglesias defiende el derecho a la autodeterminación y no lo compartimos, pero Rajoy tiene la responsabilidad de reunirse con el partido e intentar persuadirle de que defienda el orden constitucional”.Pedro Sánchez ha renunciat absoluta i definitivament a ser, algun dia, president del govern espanyol. Mai hi ha hagut un president del PSOE sense tenir resultats espectaculars a Catalunya. Però això ja està descomptat. Ara la tasca és que Podem tampoc torni a treure bons resultats a Catalunya. Una tasca que compte amb la inestimable ajuda de Pablo Echenique, qui va explicar els bons resultats d’ECP com una prova que Podem “ha derrotat l’independentisme”. Una anàlisi extremadament curta de mires tenint en compte que els resultats d’ECP no s’haguessin produït sense un bon nombre d’independentistes que s’havien cregut el discurs de la plurinacionalitat i l’autodeterminació. Curtesa de mires o una altra cosa. Poc després Carolina Bescansa es convertia en la primera veu que públicament desafiava l’autodeterminació com estendard i negava, fins i tot, un referèndum legal i pactat.No ho serà en la vida sense els vots de Catalunya. Ara vol arrossegar Pablo Iglesias a abandonar qualsevol lectura autodeterminista en relació a Catalunya. I no està sol: a Podem també hi ha molta gent fent força. I també a la seva branca catalana. Sí.Aquest algú potser no cal que es preocupi. Aquesta possibilitat es va esvair fa molt de temps. Un altre cop en Fontana: la “doctrina de les terceres vies que es va estendre a Europa amb Tony Blair i, en un paper secundari, amb Felipe González, significava la fi de la socialdemocràcia, que havia estat la gran força inspiradora de les dècades de progrés que van seguir a la Segona Guerra Mundial, i que ara anava a rendir-se, no sense benefici personal per als seus corruptors, al capitalisme més depredador”.alt i clar que estan “Decidits a Ser”.

