L'advocat de Puigdemont anuncia accions penals per les desqualificacions contra Torra

SÍ SENYOR

Per lcd el 16 de maig de 2018 a les 23:36 0 0

Sí senyor. No volen mala llet, doncs dues tasses de les seves. Ellos, a més de impresentables, arrogants. Doncs cop de Constitución. Ellos, molt demòcrates, fent lleis a la persona. Doncs PAF ! als tribunals europeus. Ellos, a l'hora de la veritat no poden defensar ni les seves paraules. Menys els fets. Primer cal ser persones. Després cal ser honestos. I finalment demòcrates. Ellos no saben ni com contruir el primer concepte. Molt bé Cuevillas, deixa'ls retratats. Nosaltres ja sabem qui són. Ara que és mirin al mirall (que no podran de lletjos que són, perque de vergonya no en tenen).