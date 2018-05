Les grans famílies imposen la seva llei al Cercle del Liceu

No hi ha hagut sorpresa al Cercle del Liceu. Els socis han elegit avui una nova junta de govern en unes eleccions que han animat durant setmanes la vida del club, un dels més distingits de la burgesia barcelonina. La llista de Francisco Gaudier, representativa de les grans famílies de sempre, s'ha imposat per davant de l'opció renovadora de Daniel Barquero.Amb Gaudier han guanyat alguns dels noms tradicionals de l'entitat i, de fet, del poder a la ciutat. Noms com Javier Godó, comte de Godó, candidat a vocal en l'equip de Gaudier , Francisco Llonch (d'una de les grans sagues de la burgesia terrassenca), Ernestina Torelló, neboda de Juan Antonio Samaranch o Joaquín Uriach.Barquero ha obtingut un resultat rellevant per a una candidatura alternativa en un lloc com el Cercle del liceu. Entorn seu hi havia noms de pes, com Joaquima Alemany, Pere Vicens (fill de l'historiador Vicens Vives), José Juan Trepat o l'acadèmic Joan Francesc Pont. De la campanya queda oberta la incògnita sobre l'estat de l'economia del club, que ha perdut socis els darrers anys i afronta pèrdues des de l'any 2011.

