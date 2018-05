VÍDEO Boye: «La reacció del Suprem és una 'rabieta'»

🗣️ @boye_g: "Abans criticaven la justícia alemanya, ara critiquen la belga. Son rabietes." #LaNitA8tv pic.twitter.com/gRzSHOyQ36 — La Nit A 8tv (@LaNitA8tv) May 16, 2018

L'advocat de Toni Comín, Gonzalo Boye, que coordina la defensa internacional dels dirigents polítics a l'exili, ha qualificat avui de 'rabieta' la reacció del Tribunal Suprem a la decisió de la justícia belga de no extradir Comín, Serret ni Puig. Boye ha dit que "el Tribunal Suprem pot enviar una nova euroordre" però ha lamentat que sembli que "el Suprem no admeti un 'no' per resposta". "El més sensat seria un replegament, i que actuï complint les normes europees", ha aconsellat el lletrat.En declaracions a La nit a 8tv, l'advocat ha explicat per què estava convençut de bon matí que la decisió belga seria aquesta: "En els països democràtics, la justícia és previsible. Només hi cabia una interpretació, com a Alemanya, no es poden esperar sorpreses negatives quan s'actua segons la norma europea." Sobre la possibilitat que Llarena recorri a instàncies judicials europees, ha dit que "no pot aportar dubtes a Europa, tot és un disbarat. L'únic que pot fer és una nova euroordre".Poques hores abans, a TV3, ha demanat "asserenar-se i fer les coses bé" perquè "s'està donant una imatge molt pobre de la justícia espanyola per culpa del comportament de Llarena". En aquest sentit, ha recordat que la justícia belga va consultar dues vegades al Suprem sobre l'error de forma de l'euroordre: "Qui té un problema no és la justícia belga, és la justícia que està aplicant el senyor Llarena".

