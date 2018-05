La monarquia espanyola és la que té menys suports entre les monarquies europees

La monarquia espanyola passa una mala època. Segons l'última enquesta d'Ipsos Global Advisor, el 37% dels espanyols creu que abolir la monarquia seria el millor per al país i més de la meitat, un 52%, estan a favor d'un referèndum sobre aquesta institució. En aquest sentit, els joves d'esquerres són els més partidaris de celebrar un referèndum, tot i que un de cada tres votants de Ciutadans i un de cada quatre del PP també es posicionen favorablement sobre aquesta qüestió.L'estudi s'ha dut a terme en 28 països d'arreu del món i s'ha entrevistat 20.000 persones. El resultat mostra que la monarquia espanyola és la que menys suport rep per part dels seus ciutadans dins d'Europa. Això, tal com informa eldiario.es , contrasta amb la situació d'altres monarquies europees: per exemple, només un 15% dels ciutadans del Regne Unit creu que acabar amb el regnat d'Isabel II seria positiu.

