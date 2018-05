La monarquia espanyola és la que té menys suport entre les famílies reials europees

Les coses pel seu nom.

Per lcd el 16 de maig de 2018 a les 23:31 1 0

Això que té Ejpana NO és una monarquia. Però ells li ho diuen. Per ser rei, cal ser rei. I aquest no té ni ofici, ni vocació, ni alçada. Per ser rei cal ser neutral, intel.ligent, tindre cultura i guanyar-se el càrrec. NO tenim rei, tenim un ... NO és que no tingui suport. És que ningú li ha donat suport perque ningú l'ha votat i si votessim potser el farien anar a l'atur. Però el flocklore en aquelles terres sempre ha venut. Espanya NO és un únic territori. Té 4 nacions, on una humilia voluntariament la resta i es creu hereva d'un regne que mai va existir per la voluntat de cap territori ni la seva gent. És a dir, Espanya és una mentida. Amb un bufó que li riuen les gracies mentres un ventríluoc fa parlar la nina trencada ignorant o sabedora del que és: Un bufó trencat sense ofici.