La Federació Espanyola d'Automobilisme demana que no soni més «Els Segadors» a la Fórmula 1

La Reial Federació Espanyola d'Automobilisme ha publicat una carta signada pel seu president Manuel Aviñó Roger, per demanar que no tornin a sonar Els Segadors abans del Gran Premi d'Espanya de la Fórmula 1 al Circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Tal com ha informat TV3, Aviñó ha criticat que sonés l'himne de Catalunya per la megafonia i també l'exhibició d'una senyera als actes previs de la cursa. Considera que això infringeix el reglament esportiu de la Fórmula 1. De fet, quan va sonar l'himne hi va haver cert malestar entre alguns dels assistents i es va poder sentir algun xiulet.El president de l'automobilisme espanyol també lamenta una "alteració del protocol" i fa referència "a les circumstàncies polítiques actuals en moments especialment delicats i dolorosos per a Catalunya i Espanya".

