VÍDEO Carina Mejías s'explica després de perdre els papers en una comissió de l'Ajuntament de Barcelona

❌Rebuig absolut a l’actitud masclista i de menyspreu del tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, referint-se a la regidora Carina Mejías, com una “mestra d’escola autoritària”. Denunciem aquest episodi lamentable i la desídia de Pisarello envers la Comissió⤵️ pic.twitter.com/bhTvT7iJAX — Partit Demòcrata BCN (@PDeCATBCN) May 15, 2018

La líder de Ciutadans i presidenta de la Comissió d'Economia i Hisenda a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, considera que la seva marxa de la sessió d'aquest dimarts a la nit va ser un "toc d'atenció" al tinent d'alcalde titular de l'àrea, Gerardo Pisarello.Segons la presidenta del grup municipal de Cs, "ha arribat el moment d'exigir respecte" als membres de la comissió per la "reiterada desconsideració i el manifest desinterès" per part de Pisarello sobre els "assumptes que es tracten" a la comissió municipal.De moment, Mejías ha explicat que no han "tingut ocasió de parlar" amb el tinent d'alcalde després de la picabaralla. A més, Mejías denuncia un tracte "masclista" de Pisarello constant.Això és el que va passar:

