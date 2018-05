Torra pren possessió en un acte fruit de l'excepcionalitat abans de visitar els presos

Els actes de presa de possessió dels presidents de la Generalitat acostumen a ser recordats per la solemnitat, la presència d'autoritats i el simbolisme. El Saló de Sant Jordi s'omple de gom a gom per veure com se li posa el medalló al nou màxim dirigent del país, que després adreça unes paraules als convidats. Res de tot això es podrà veure demà dijous al matí en la presa de possessió de Quim Torra, investit dilluns al Parlament i encarregat de comandar el Govern que ha de revertir el 155. Torra optarà per una cerimònia curta -uns deu minuts-, molt sòbria, sense convidats més enllà dels familiars més propers i del president del Parlament, Roger Torrent. Fins i tot es planteja no posar-se el medalló que l'acreditaria com a màxim dirigent del país.El protocol de la jornada, per tant, és fruit de l'excepcionalitat del moment. El nou president assumeix l'encàrrec de succeir Puigdemont al capdavant de l'administració autonòmica reconeixent la legitimitat de l'exili, i això es vol reflectir també en els actes simbòlics. La presa de possessió, si no hi ha canvis d'última hora, se celebrarà al Saló Verge de Montserrat, que se situa just davant del despatx del president. Per primera vegada en dècades, l'organització de l'acte ha estat coordinada entre els equips de la Generalitat i de la Moncloa, que pretenia una presa de possessió "constitucional". Els símbols, per part de l'Estat, també són rellevants en aquesta etapa."Si s'hagués fet un acte a l'estil de les celebracions anteriors, és molt possible que hi hagués hagut una desfilada de càrrecs del govern espanyol", assenyala un dirigent coneixedor de les converses. La presa de possessió és prèvia a la formació del Govern , que s'ha de solucionar al llarg de les properes hores. La part de Junts per Catalunya (JxCat) ja està "completament tancada" -amb Elsa Artadi, Miquel Buch, Jordi Puigneró, Josep Rull, Jordi Turull i Lluís Puig com a representants, si no hi ha sorpreses d'última hora per aportar més dones o més equilibri territorial-, a ERC hi ha dues qüestions que encara s'han de resoldre com són Salut i Exteriors.En el seu segon dia com a president electe, Torra ha assistit -sense prendre la paraula des de l'escenari- a la manifestació pels set mesos de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez a la presó. Aconseguir beneficiar els presos des del Govern serà una de les línies d'actuació del nou president, que ha comunicat per carta al ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, que divendres es desplaçarà a Soto del Real, Estremera i Alcalá Meco. Allà es veurà amb Turull, Rull, Cuixart, Sànchez, Raül Romeva, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Carme Forcadell i Dolors Bassa. L'endemà, previsiblement, el Govern prendà possessió.Al llarg de les properes setmanes, Torra té previst desplaçar-se a veure els exiliats -Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Anna Gabriel i Marta Rovira- per donar-los escalf i informar-los dels primers passos del nou executiu. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el nou president també va avançar que es posaria en contacte amb els mestres investigats de Sant Andreu de la Barca i amb Tamara Carrasco, ciutadana de Viladecans que va ser acusada de terrorisme per l'Audiència Nacional. Després de la presa de possessió, el país tornarà a tenir president després de 202 dies.La fórmula utilitzada, per cert, serà la mateixa que la de Puidemont: "Prometo complir lleialment les obligacions del càrrec de president de la Generalitat amb fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya representat pel Parlament".

