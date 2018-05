Els pisos de 360 euros de lloguer a Barcelona on «no vol anar ningú»

Llarga llista d'espera per a un pis d'emergència L'Ajuntament no revela quins seran els nous usos que donarà als pisos buits, però els veïns de l'edifici tenen clar que es canviarà el perfil. Es va concebre com un bloc de lloguer dotacional per a joves, que està limitat a menors de 35 anys quan es fa la sol·licitud d'un immoble, però ja alguns inquilins que van entrar fa mesos superaven els 50 o 60 anys, relata la Marta. Ara el consistori podria posar alguns immobles a disposició de la mesa d'emergència social, afegeix.



Hi ha 300 famílies en llista d'espera de rebre un pis malgrat que ja tenen el dret reconegut per la mesa d'emergència. En alguns casos s'arriben a esperes de fins a 10 mesos encara que es necessiti el pis amb urgència. La manca d'habitatges disponibles per a aquesta finalitat ha provocat en els darrers dies una pugna entre el govern d'Ada Colau i la Generalitat, després de la decisió del Govern de subhastar finques que ha rebut d'herència i no destinar-ne cap a la mesa d'emergència.

A Barcelona hi ha pisos de protecció oficial buits malgrat totes les dificultats per accedir a un habitatge. Aquest fet és una realitat en un bloc de micropisos del barri de la Marina del Port destinat a joves amb arrendaments de 360 euros mensuals. Està encaixonat entre naus industrials i solars buits en una zona delimitada pel cementiri de Montjuïc, la ronda Litoral i el Port, i el passeig de la Zona Franca. La Marta, una veïna que ha preferit que no se l'identifiqui amb el nom real, hi veu una explicació. "La gent no està disposada a anar-hi", sosté, i això que els micropisos tenen els preus pels núvols L'edifici s'ubica al número 7 del carrer d'Encuny. El va promoure a principis de la crisi una societat formada per Catalunya Caixa –ara BBVA- i el Consorci de la Zona Franca. Malgrat els anys que han passat, hi ha només un 60% de pisos amb veïns i un 40% de buits, segons indiquen fonts del BBVA. Els motius són, segons la Marta, que "és una zona llunyana i no hi ha metro", i la distància respecte les botigues. "Baixes al carrer i no tens res", subratlla. Fa un temps que s'ha construït un Mercadona al barri, però els comerços estan a 15 minuts caminant.Ella té la sort de tenir moto i es desplaça amb facilitat a través de la ronda. "La gent vol viure a Gràcia, i com a molt a Sants", remarca la Marta. Molts dels seus amics no estan interessats en la promoció, i els que sí que ho han estat tampoc ho han tingut fàcil. Relata que al principi es van tardar tres anys a adjudicar els pisos. "Molta gent va renunciar", recorda. Es va fer un sorteig però, com que van sobrar molts immobles, es van obrir les condicions. Al principi eren una quinzena de veïns, i ara deuen estar plens uns 70 habitatges.La majoria són d'una habitació i tenen un lloguer d'uns 360 euros mensuals. "On trobes això a Barcelona?", reflexiona la Marta. Al BBVA també sostenen que la manca de transport públic ha estat clau. Aquest handicap es revertirà sensiblement amb l'obertura prevista per aquest juliol de dues estacions de la línia 10 del metro, la de Foneria i Foc Cisell. El fet que siguin micropisos, segons l'entitat bancària, no ajuda. Els d'una habitació són la majoria d'immobles, però n'hi ha de dues per a famílies i estan tots col·locats. Per la seva banda, el Consorci de la Zona Franca no ha ofert la seva versió.La història que arrossega el barri, que pateix alguns símptomes de degradació, tampoc era un punt a favor, però la cosa està canviant. Ara a prop s'ha instal·lat la seu de l'Agència Tributària de Catalunya. A més, estan avançades les negociacions perquè l'edifici de protecció oficial canviï de mans. Segons diverses fonts de l'Ajuntament, està fent gestions per comprar-lo. Asseguren que el consistori sí que pensa utilitzar-ne tot el potencial. "En molt pocs temps no estaran buits els pisos", una vegada els hagi adquirit, afegeixen les citades fonts.

