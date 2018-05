El domini «.cat» retrocedeix en nombre de webs pels procediments judicials de l'1-O

La Fundació puntCat ha presentat aquest dimecres l'Observatori anual del domini català a internet. El '.cat' va tancar el 2017 amb 110.129 webs amb el domini però fins aquest abril la xifra ha disminuït i, segons les dades facilitades, hi ha 107.652 webs.La fundació justifica el descens per l'any "d'excepcionalitat" que han viscut per la crisi política i institucional i l'obertura de procediments judicials per part de la Guàrdia Civil en relació al referèndum de l'1-O que han afectat "l'estabilitat" del projecte.Tot i això, l'entitat ha celebrat que el '.cat' arribi a més de 90 països d'arreu del món i que la fidelització hagi augmentat i 8 de cada 10 webs renovin el domini. En el marc del Dia Mundial d'Internet, han presentat l'eina 'Ja.cat' un escurçador d'adreces en català i tenen previst llençar a finals de maig un servei gratuït d'intercanvi d'arxius, el 'Va.cat'.El director de la Fundació puntCAT, Manel Sanromà, ha explicat a l'ACN que el 2017 ha estat "atípic" perquè han patit una crisi de creixement. Sanromà ha apuntat que la fundació ha passat una crisi "institucional" i una "crisi política" tal com ha succeït a la resta del país. "Hem tingut un any amb tres presidents i tres directors generals a la fundació. Això ha tingut un impacte en la nostra projecció internacional i en la vessant comercial que explica el desens", ha argumentat.Segons ha explicat, els successius manaments judicials per part de l'Estat i els escorcolls policials "han dificultat el dia a dia al domini català". Així, ha recordat que el 15 de setembre la Guàrdia Civil va entregar un ofici del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona que demanava el tancament d'un llistat de webs relatives al referèndum de l'1 d'octubre. El 20 de setembre es van registrar i escorcollar les oficines de la fundació i es va detenir a un membre de l'equip. Els responsables de l'entitat asseguren que ha estat una etapa "difícil" i han recordat que segueixen amb procediments judicials oberts.Sanromà ha negat que els procediments judicials oberts contra la fundació hagin pogut fer enrere nous usuaris del domini. Segons ha detallat, s'ha produït una situació "totalment contrària". Després de la intervenció de la Guàrdia Civil, l'entitat va registrar un creixement significatiu de nous usuaris que van adquirir els serveis per mostrar la seva solidaritat. Amb tot, Sanromà ha conclòs que han aprofitat per "fer neteja", és a dir, eliminar dominis que no s'utilitzen.L'Observatori anual del domini però destaca que s'ha arribat a un nivell de maduresa perquè la taxa de renovació ha incrementat i ha permès consolidar-lo. De fet, del total de webs usuàries del domini n'han renovat un 78,8%. El 72% dels dominis són llocs webs reals i en funcionament, el 66,75% dels quals utilitza la llengua catalana en portada.Del total dels dominis, un 12% són de webs allotjades fora del territori de parla catalana. La major part dels subscriptors de les zones fora dels territoris de parla catalana són d'arreu de l'estat espanyol, França, Canadà, Estats Units i el Regne Unit.La Fundació puntCAT ha anunciat el llançament d'un escurçador d'URL, el 'Ja.cat'. Seguint l'exemple de Galícia i el País Basc que ja en tenen, s'ha llençat l'eina “útil”, gratuïta i ja en funcionament per retallar i personalitzar adreces web. El funcionament és el mateix que altres escurçadors ja existents. Es tracta d'escriure l'adreça que interessa fer més curta i en segons es genera un nou enllaç amb menys caràcters. D'altra banda, el proper 31 de maig, la fundació també oferirà un nou servei gratuït d'intercanvi d'arxius.

