La plataforma UE-Catalunya veu en l'elecció de Torra una «nova oportunitat pel diàleg»

La plataforma Diàleg UE-Catalunya, que agrupa més de quaranta eurodiputats de cinc grups polítics, ha celebrat aquest dimecres l'elecció de Quim Torra com a nou president de la Generalitat. Segons han avançat a l'ACN, la plataforma considera que la seva elecció és una "nova oportunitat per iniciar el diàleg entre els governs català i espanyol"."Aplaudim la crida de Torra pel diàleg i l'aparent voluntat de Rajoy per trobar-se amb el nou president català", han assegurat des de la plataforma, insistint que el conflicte actual només pot ser resolt "a partir d'una solució política i la fi de la repressió".En aquesta línia, els eurodiputats han demanat també acabar amb la intervenció política i financera a Catalunya així com l'alliberament dels polítics presos i la retirada dels càrrecs "per seguir endavant". "També instem les institucions europees, com a guardianes dels tractats i els drets fonamentals dels ciutadans, a fer un gest de responsabilitat a favor del diàleg i per trobar una solució", han afegit.Per últim, els parlamentaris han valorat també la decisió del tribunal belga de rebutjar les euroordres contra Toni Comín, Lluís Puig i Meritxell Serret. "Genera seriosos dubtes sobre la consistència dels procediments judicials contra els líders independentistes", han conclòs.La plataforma es va presentar al novembre al Parlament Europeu i l'integren parlamentaris de diferents grups polítics que inclouen entre els seus membres la filla d'un dels pares fundadors de la UE, la italiana Barbara Spinelli, la vicepresidenta dels socialdemòcrates a la cambra, Tanja Fajon o l'exministre d'Exteriors d'Eslovènia Ivo Vajgl.

