El Parlament Europeu demana explicacions a l'Estat per la manipulació i censura a TVE

Tot i que des de la Comissió Europea s’ha considerat que les decisions sobre mitjans públics són "competència nacional" i, per tant, "no hi ha motius per actuar", Wikström ha optat per mantenir la queixa oberta. La sueca espera que el govern espanyol respongui a la missiva "com veu la situació actual i les perspectives, a la vista de la petició".A finals d’abril, representants de la cadena espanyola ja van reunir-se amb la presidenta del Comitè de Peticions per parlar amb ella sobre el cas, que la cambra ja va admetre a tràmit fa més de dos mesos, i que actualment està estudiant. "Els mitjans públics han de ser independents i plurals i no han de ser la veu de cap govern", va assegurar llavors en roda de premsa a Brussel·les Alejandro Caballero, del comitè d'informatius de TVE.