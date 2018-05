Un pilot català denuncia «missatges d'odi assassí» per lluir un llaç groc al casc

Algunos mensajes con odio asesino que recibo por tener en mi casco un lazo que opina sobre mi desacuerdo con una prisión preventiva durante 6 meses por un caso político sólo clarifica la desproporción de todo el asunto. En mi opinión, claro está, y cada uno libre de la suya. — Oriol Servia (@OriolServia) May 16, 2018

Oriol Servià ha denunciat que ha rebut "missatges d'odi assassí" per lluir un casc amb un llaç groc per la llibertat dels presos. El símbol, ha explicat a través de Twitter, mostra el seu "desacord amb una presó preventiva durant set mesos per un cas polític" i qualifica la mesura de "desproporció".Servià participarà a les prestigioses 500 Milles d'Indianapolis que es disputaran el pròxim 27 de maig. El pilot català lluirà un casc amb un missatge de record als presos polítics: concretament s'hi podrà veure una Senyera i un llaç groc de suport als dirigents independentistes empresonats.

