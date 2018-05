Concentració a Barcelona contra el «masclisme estructural»

Prop d'un miler de persones han sortit al carrer aquest dimecres al vespre a Barcelona contra la sentència de "la Manada" i per denunciar el "masclisme estructural" existent. Entre els concentrats, principalment dones, s'han sentit consignes contra la polèmica sentència, contra "la injustícia patriarcal" i s'ha denunciat la violència masclista.La sentència de "la Manada" ha generat mobilitzacions massives arreu de l'Estat i ha posat al centre del debat la gravetat i quotidianitat de les violències sexuals. La manifestació de la capital catalana ha arrencat a les 19 hores i ha estat organitzada per Novembre Feminista. La mobilització ha anat avançant pel centre de la ciutat a ritme de balls i batucades, i amb crits contra la violència contra les dones i la justícia patriarcal."La imposició d'actes sexuals mitjançant violència o aprofitant l'estat d'inconsciència d'una dona no és menys greu!", han denunciat els organitzadors a través d'un comunicat el comunicat. Asseguren hi ha un "masclisme estructural" i no es soluciona només amb una reforma del codi penal. L'escrit també afirma que la sentència de "la Manada" és conseqüència de les deficiències del codi penal, però sobretot per l'"empremta patriarcal a l'hora d'impartir justícia".Així mateix, el comunicat exigeix voluntat política que, tenint en compte "la manca de pressupost", "evidencia" la "insultant manca de compromís de l'estat per posar fi a les violències". Tampoc "afronta com es mereix la situació" el govern català, a qui li demanen que "a banda de les avaluacions es passi a efectuar una estratègia ferma i decidida contra les violències sexuals".

