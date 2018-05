Units per Avançar proposa un pacte amb l'Estat que reconegui la nació i millori el finançament

El partit democristià Units per Avançar ha elaborat un document que estableix les bases d'un possible pacte entre Catalunya i l'Estat espanyol. El líder de la formació, Ramon Espadaler -que és diputat al Parlament dins del grup del PSC-Units-, En línies generals, el document de bases s'articula en cinc qüestions principals: realitat nacional, autogovern de qualitat, model de finançament, convivència conjunta i governabilitat de l'Estat.Proposa el reconeixement de Catalunya com a nació, sense qüestionar, però, el concepte de sobirania única per part de l'Estat, la delimitació clara de les seves competències, un nou model de finançament basat en el "federalisme fiscal cooperatiu" i un model asimètric de caire federal. Espadaler ha afirmat que no són partidaris, en principi, d'una reforma constitucional per la complexitat i els riscos que comporta, pe`ro que s'hi avindrien si finalment fos aquesta l'única via per resoldre el conflicte.Una de les propostes que contempla és la "delimitació precisa" dels delictes de rebel·lió i sedició per tal de "modernitzar-los" a l'actualitat. Espadaler ha constatat que aquests tipus delictius "van ser redactats el segle XIX" i responen a realitats "no assimilables al que s'ha viscut". Per això, ha defensat que cal determinar "què s'entén i què no per violència" per esvair dubtes quan un jutge ha d'aplicar el codi penal. La proposta coincideix amb l'anunci del PSOE sobre que està treballant en una proposta per "actualitzar" el delicte de rebel·lió. A més, consideren que la redefinició s'hauria d'aplicar amb "caràcter retroactiu" si és beneficiosa –no el cas que agreugi la situació dels encausats- i "en cap cas podria deixar impunes els presumptes actes contraris a la llei".Espadaler ha explicat però que aquesta reforma no aniria sola sinó que ha d'anar acompanyada del fet que les persones que actualment estan en un procés judicial reconeguin "que no s'ha fet tot bé, que hi ha responsabilitats", que el govern central accepti també "que no ha fet política" i que el nou Govern de Quim Torra "es comprometi a que tot el que es faci ara es faci dins la legalitat".

